ΝΒΑ: Στο Πάνθεον του Hall of Fame ο Κόμπι Μπράιαντ

Ήταν βέβαιο πως θα γίνει και είναι πραγματικότητα. Το όνομα του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ, που τόσο άδοξα έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου δύο μήνες, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε θρύλους του ΝΒΑ που θα γίνουν μέλη του Hall of Fame.

Στην «τάξη» του 2020 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ και οι προπονητές Ρούντι Τομγιάνοβιτς και Έντι Σάτον. Η επίσημη τελετή θα γίνει στις 29 Αυγούστου, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

Το Hall of Fame αναφέρει για τον Μπράιαντ στην ανακοίνωσή του: «Ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους μαχητές που πάτησαν το παρκέ και ήταν βέβαιο πως η επιρροή του θα γίνει αισθητή εντός και εκτός παρκέ. Ήταν ο 4ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ (33.643). Συγχαίρουμε, μετά θάνατον, τον πέντε φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ».

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj

— Basketball HOF (@Hoophall) April 4, 2020