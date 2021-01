Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα παρευρεθώ στην ορκωμοσία του Μπάιντεν

O απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του στον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου παραβιάζοντας για ακόμα μία φορά τα πρωτόκολλα και τους θεσμούς. Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται μόλις λίγες ώρες αφότου υποσχέθηκε μια ομαλή διαδοχή στην εξουσία.

«Σε όλους όσους ρωτούν, δεν θα παρευρεθώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021