Ντόναλντ Τραμπ: Αστική δίκη σε βάρος του για δυσφήμηση με φόντο κατηγορίες για βιασμό

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διεκδικεί μία ακόμη θητεία στον Λευκό Οίκο, βρίσκεται εκ νέου στη δίνη ενός άλλου ροζ σκανδάλου με την Τζιν Κάρολ, πρώην αρθρογράφο και συγγραφέα να τον καταγγέλλει για βιασμό.

Το σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες αν ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος την κακοποίησε ή όχι σεξουαλικά πριν 28 χρόνια.

Η δίκη, από την οποία είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απουσιάζει ο Τραμπ, θα αρχίσει στο ομοσπονδιακό αστικό δικαστήριο του Μανχάταν αφού επιλεγούν οι ένορκοι, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίσουν το ποσό των αποζημιώσεων που θα πρέπει ενδεχομένως να επιδικαστούν στην πρώην χρονογράφο του περιοδικού «Elle», ηλικίας σήμερα 79 ετών.

Πρόκειται για μια λεπτή δικαστική υπόθεση , όπως σχολιάζει η εφημερίδα «Le Figaro», για φερόμενη δυσφήμηση με φόντο καταγγελίες για βιασμό- η οποία φέρνει αντιμέτωπους από το 2019 την Κάρολ με τον Τραμπ.

Donald Trump is expected to go on trial on Tuesday in the writer E. Jean Carroll's lawsuit against the former US president over allegations he raped her in the mid-1990s. Attorney Tre Lovell says that in a trial like this, jurors have to decide whether Carroll is credible pic.twitter.com/2Fnll6ppnJ

— Reuters (@Reuters) April 25, 2023