Ντόναλντ Τραμπ: Ακόμα και αμερικανικά Μέσα που τον «λάτρευαν», τώρα του γυρίζουν την πλάτη

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ «έδειξαν» ως μεγάλο χαμένο τον Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί πια και το γεγονός πως αμερικανικά ΜΜΕ που κάποτε τον «λάτρευαν», τώρα του γυρίζουν την πλάτη.

«Τρανταχτό» παράδειγμα η New York Post, του πρώην υποστηρικτή του Ρούπερτ Μέρντοχ, που τον χαρακτηρίζει «Trumpty Dumpty» (κάτι σαν… χαζούλη Τραμπ).

Ακόμη ένα παράδειγμα είναι και η ατάκα του παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ που αστειευόμενος σε εκπομπή είπε πως: «το κόκκινο κύμα έμοιαζε περισσότερο με ροζ ψιχάλα».

Rupert Murdoch is 110% done with Trump. The knives are out. pic.twitter.com/tUvmyAqnET

— Spiro’s Ghost (@SpiroAgnewGhost) November 10, 2022