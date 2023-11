Nτιν Σάλιβαν: Πέθανε ο ηθοποιός σε ηλικία 68 ετών

Ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντιν Σάλιβαν, πέθανε στα 68 του χρόνια, μετά από μία πενταετή μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του και του Hamilton Management αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη, έφυγε ειρηνικά από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια. Ο Ντιν έμεινε περισσότερο στη μνήμη μας ως το μακροβιότερο μέλος του καστ της πρωτοποριακής σειράς Brookside του Channel 4 που έπαιζε τον ρόλο του Τζίμι Κόρκχιλ, καθιστώντας τον ως ένα από τα βρετανικά είδωλα της σαπουνόπερας. Για εκατομμύρια ανθρώπους τον θυμόντουσαν και τον θυμούνται ακόμα ως Jimmy, ενώ για την οικογένεια και τους φίλους του ήταν Dino. Η οικογένεια του Dean θέλει να ευχαριστεί το νοσοκομείο Arrowe Park για την ακλόνητη και συνεπή υποστήριξη του αγαπημένου μας προσώπου. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική τους ζωή την ώρα της θλίψης τους».

Actor Dean Sullivan – best known as Jimmy Corkhill in #Brookside – has died following a short illness. His agent has confirmed he passed away peacefully. He was 68. Mr Sullivan was the longest serving cast member on the Channel 4 soap opera. pic.twitter.com/zNQlOcVKbw

— BBC Radio Merseyside (@bbcmerseyside) November 30, 2023