Ντικέμπε Μουτόμπο: Έχει όγκο στον εγκέφαλο ο βετεράνος σταρ του ΝΒΑ

Με όγκο στον εγκέφαλο έχει διαγνωστεί ο θρυλικός Ντικέμπε Μουτόμπο.

Ο 56χρονος μπασκετμπολίστας από το Κονγκό που βλέπει τον κόσμο από τα 2.18μ έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες για να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο έχει σοκάρει το NBA.

Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo is undergoing treatment for brain tumor, per statement issued by the NBA on behalf of Mutombo and his family. 🙏🏽

