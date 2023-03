Ντι Κάπριο – Καρντάσιαν: Το FBI τους ανέκρινε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς παγκοσμίως

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες, η είδηση ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κιμ Καρντάσιαν εξετάζονται από το FBΙ.

Σύμφωνα με τη Guardian, αφορμή στάθηκαν οι διασυνδέσεις τους με τον Τζο Λόου, Μαλαισιανό χρηματιστή και καταζητούμενο από τις αρχές για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στον κόσμο.

Το Bloomberg αποκάλυψε προηγουμένως, άγνωστες λεπτομέρειες από έγγραφα του FBI, στα οποία αναφέρεται πως ο ηθοποιός είχε ανακριθεί το 2018 για τη σχέση του με τον καταζητούμενο σε μία υπόθεση ξεπλύματος χρήματος άνω των 4,5 δισ. δολαρίων που αποσπάστηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται, ότι ο Ντι Κάπριο γνώρισε τον Λόου σε ένα νυχτερινό κέντρο το 2010 και στη συνέχεια ανέπτυξαν στενή σχέση.

We have LEONARDO DICAPRIO & KIM KARDASHIAN'S FBI intv summaries where they recount to agents the bags of cash, artwork & more they got from Low 1/ https://t.co/gJ50lk9LUC pic.twitter.com/5Namx72jOi

NEW investigative stories related to the $4.5B 1MDB scandal & accused mastermind Jho Low w/lots of new info

Μάλιστα, είχαν μπει σε συζητήσεις για πιθανή επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων στην παραγωγή περισσότερων κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και για ένα θεματικό πάρκο της Warner Bros. στην Ασία.

Οι δύο άνδρες φαινόταν, ότι όχι μόνο είχαν μεγάλη οικειότητα, αλλά είχαν γνωρίσει ο ένας την οικογένεια του άλλου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο καταζητούμενος είχε χρηματοδοτήσει την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ», στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ντι Κάπριο, ενώ ο ίδιος είχε κάνει στον ηθοποιό αρκετά πολυτελή δώρα.

Full story: https://t.co/KoxEUUdKEy

Kim Kardashian revealed to US investigators that she once played baccarat with money given by Jho Low and walked away with around US$250,000.

She told the FBI personnel that she gambled with Jho Low twice. pic.twitter.com/GkZcCgNjtM

— malaysiakini.com (@malaysiakini) March 3, 2023