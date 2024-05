Νόβακ Τζόκοβιτς: Δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι την ώρα που υπέγραφε αυτόγραφα

O Νόβακ Τζόκοβιτς καθώς υπέγραφε αυτόγραφα δέχθηκε ένα μπουκάλι στο κεφάλι στη Ρώμη καταλάθος.

Το παγούρι βρήκε γεμάτα σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο τον κάτοχο 24 Grand Slams τίτλων, που έπεσε κάτω από τον πόνο αμέσως μετά το χτύπημα. Σύμφωνα με τη διοργάνωση, το περιστατικό ερευνήθηκε και πρόκειται για ατύχημα.

Ευτυχώς, το χτύπημα δεν προκάλεσε κάποια μεγαλύτερη ζημιά στον Σέρβο, με την ίδια ανακοίνωση που αναρτήθηκε από το τουρνουά να διαβεβαιώνει πως η υγεία του Novak είναι εντάξει.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK

— Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024