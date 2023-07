Νότια Κορέα: Πάντα γέννησε δίδυμα σε ζωολογικό κήπο – Δείτε βίντεο

Ένας ζωολογικός κήπος της Νότιας Κορέας δήλωσε την Τρίτη ότι υποδέχθηκε τα πρώτα δίδυμα πάντα που γεννήθηκαν στη χώρα. Τα δίδυμα που είναι αμφότερα θηλυκά, γεννήθηκαν στο θεματικό πάρκο Everland κοντά στην πρωτεύουσα Σεούλ την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος σε ένα βίντεο στο κανάλι του στο YouTube.

«Αυτό μοιάζει με μια μεγάλη ευκαιρία να ζητήσουμε την καλύτερη προστασία και διατήρηση των πάντα, τα οποία έχουν γίνει σύμβολο για τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση», δήλωσε ο Ντονγκί Τσανγκ, επικεφαλής του ζωολογικού κήπου.

Το πρώτο πάντα ζύγιζε 180 γραμμάρια και το δεύτερο, που έφτασε σχεδόν δύο ώρες αργότερα, ζύγιζε 140 γραμμάρια. Το 40% έως 50% των γεννήσεων πάντα καταλήγουν σε δίδυμα, δήλωσε ο Τσανγκ.

Η Κίνα στέλνει τους ασπρόμαυρους πρεσβευτές της στο εξωτερικό σε ένδειξη καλής θέλησης από τη δεκαετία του 1950 στο πλαίσιο της λεγόμενης “διπλωματίας των πάντα”. Η γέννηση των διδύμων έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά τη γέννηση του Fu Bao, του πρώτου πάντα που γεννήθηκε στη Νότια Κορέα, το οποίο ήρθε στον κόσμο με τους ίδιους γονείς Ai Bao και Le Bao.

«Σε σύγκριση με τότε που γεννήθηκε ο Fu Bao, αυτή τη φορά είναι δύο και νομίζω ότι (οι γονείς) πρέπει να είναι διπλά ευτυχισμένοι», δήλωσε ο φύλακας του ζωολογικού κήπου Cherwon Kang.

A giant panda has given birth to twin cubs at a theme park in South Korea. It was the first time that panda twins have been born in South Korea, the resort group said.

Ai Bao gave birth to the cubs, both female, last Friday at a zoo inside the Everland theme park near Seoul. pic.twitter.com/tC97TEcFvV

