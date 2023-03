Νορβηγία: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη δύο φορές ενώ διαδήλωνε για τα δικαιώματα αυτοχθόνων

Η Σουηδή ακτιβίστρια για την προστασία του περιβάλλοντος Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη την Τετάρτη δύο φορές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων στο Όσλο της Νορβηγίας.

Η αστυνομία την απομάκρυνε αρχικά από το υπουργείο Οικονομικών και, λίγο αργότερα, από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Αστυνομικοί έβγαλαν σηκωτή την Τούνμπεργκ, η οποία κρατούσε μια σημαία στα χρώματα των Σάμι (κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο), από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα.

Greta Thunberg was briefly detained by Norway police during a demonstration in Oslo, removing her and other activists from the finance ministry. The campaigners are demanding the removal of wind turbines from reindeer pastures on Sami Indigenous land https://t.co/Rpk2xVmS2Y pic.twitter.com/xt0MFI6Vbq

— Reuters (@Reuters) March 1, 2023