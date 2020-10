Νόμπελ Οικονομίας 2020: Νικητές δύο Αμερικανοί για τις νέες μορφές δημοπρασιών

Οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Πολ Μίλγκρομ, 72 ετών, και Ρόμπερτ Γουίλσον, 83 ετών, τιμήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, με το Νόμπελ Οικονομίας 2020 για βελτιώσεις στη θεωρία δημοπρασιών και επινοήσεις νέων μορφών δημοπρασιών, ανέφερε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

«Οι νέες μορφές δημοπρασιών είναι ένα ωραίο παράδειγμα του πώς η βασική έρευνα μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει επινοήσεις που ωφελούν την κοινωνία» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ακαδημία.

Το Νόμπελ Οικονομίας, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, δεν είναι ένα από τα πέντε αρχικά βραβεία που δημιουργήθηκαν με τη διαθήκη το 1895 του βιομηχάνου και εφευρέτη της δυναμίτιδας Άλφρεντ Νόμπελ, αλλά καθιερώθηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.

