«No Time To Die»: Αναβάλλεται η έξοδος της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ λόγω κορωνοϊού

Ο 007 αρνείται να πέσει θύμα του κορωνοϊού και ξέρει να φυλάγεται: «H MGM, η Universal και οι παραγωγοί του Bond, Michael G Wilson and Barbara Broccoli, ανακοίνωσαν σήμερα πως μετά από προσεκτική εξέταση και διεξοδική αξιολόγηση της κινηματογραφικής αγοράς, η έξοδος της ταινίας No Time To Die θα αναβληθεί μέχρι το Νοέμβριο του 2020. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στην Αγγλία στις 12/11/20 και στην Αμερική στις 25/11/20. Στην Ελλάδα η ταινία No Time To Die θα βγει στις 12 Νοεμβρίου 2020».

Η παραπάνω επίσημη ανακοίνωση είναι της Tulip Entertainment που έχει τα δικαιώματα διανομής της ταινίας στη χώρα μας.

Η πολύπαθη παραγωγή του No Time To Die, που γυρίστηκε το 2019 και είχε προγραμματισμένη ημερομηνία εξόδου σε όλο τον κόσμο στις αρχές Απριλίου του 2020, θα πρέπει να περάσει με επιτυχία από ακόμα ένα στάδιο δοκιμασίας έχοντας καθυστερήσει να υλοποιηθεί. Η τελευταία ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ γράφει τη δική της ιστορία…

Πηγή: Έθνος