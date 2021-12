Νίκος Παππάς: «Σινεφίλ» με διαδικτυακή ομάδα 146.000 μελών και πέμπτο βιβλίο

Επιμένει κινηματογραφικά ο Νίκος Παππάς, κάθε φορά που κυκλοφορεί ένα καινούργιο βιβλίο. Έτσι, ο πέμπτος κατά σειρά τίτλος που πρόσθεσε στην εργογραφία του, αντλεί τη θεματολογία του από αγαπημένες του ταινίες. Ο ιδρυτής της ομάδας «Σινεφίλ» στο Facebook, την οποία δημιούργησε τον Μάιο του 2012 και αριθμεί αισίως 146.100 μέλη, στο νέο του δοκίμιο με τίτλο «Ταινίες Ψυχών» προσεγγίζει κριτικά τα φιλμ που έχει ξεχωρίσει για την ανθρωπιά των πρωταγωνιστών τους.

O δραστήριος καθηγητής αγγλικής γλώσσας και ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στον Βόλο, ο οποίος μοιράζει τον ελεύθερο χρόνο του ανάμεσα στον κινηματογράφο και στην έτερη αγάπη του, τη μουσική (επί σειρά ετών ασχολείται ως d.j., ενώ έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται την ομάδα στο Facebook «Avant garde jazz and contemporary music» με 18.600 μέλη), εξέδωσε το καινούργιο του βιβλίο δέκα μήνες μετά από την κυκλοφορία του «Σινεμά της Ελεύθερης Ζωής». Οι «Ταινίες Ψυχών» διατίθενται από τις Εκδόσεις «Ιστίο», τον εκδοτικό οίκο που ανήκει στον Βολιώτη συγγραφέα και σινεφίλ, ο οποίος την τελευταία επταετία έχει κυκλοφορήσει επίσης την τριλογία «Σινεφίλ» (2014, «Ήρα Εκδοτική»), «Σινεφίλ 2: Ζωή σαν έργο Τέχνης» (2015, «Ιστίο») και «Σινεφίλ 3: Τίτλοι τέλους» (2016, «Ιστίο»).

Μιλώντας για το νέο πόνημά του, εξέφρασε την άποψη πως με τις «Ταινίες Ψυχών» ρίχνει μία συναρπαστική ματιά στη συγκεκριμένη μεταβλητή μίας ταινίας, εξετάζοντας χαρακτήρες που εμβαθύνουν στα χαρακτηριστικά της ανθρωπιάς. «Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ταινιών, που δεν εμβαθύνουν στα ποιοτικά στοιχεία των χαρακτήρων, παρά περιορίζονται σε μία διεκπεραιωτική, πλην άρτια, προσέγγιση της πλοκής, έχουμε αρκετά δείγματα της κινηματογραφικής παραγωγής από κάθε γωνιά του πλανήτη που επιτυγχάνουν μεγαλύτερο βάθος σε χαρακτηριστικά ανθρωπιάς», είπε ο συγγραφέας για το πώς προέκυψε η ιδέα του νέου δοκιμίου του και συμπλήρωσε: «Στις 130 σελίδες του βιβλίου επισημαίνονται οι λόγοι, που ένας σκηνοθέτης ή μία κινηματογραφική εταιρεία, παρουσιάζουν χαρακτήρες που ενσαρκώνονται με ποιότητα και σεβασμό, δύο αξίες που μπορούν δικαιωματικά να πείσουν τον θεατή πως μία ταινία διαθέτει ψυχή».

Ο Νίκος Παππάς στο βιβλίο παρουσιάζει 35 ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Από τη βραζιλιάνικη κωμωδία «Makunaima» που γυρίστηκε το 1969 και τους «Rockers», μια τζαμαϊκανή ταινία του 1978 που σκηνοθέτησε ένας… Έλληνας – ο Θεόδωρος Μπαφαλούκος από την Άνδρο που ταξίδεψε εκεί το ’75 και αρχικά τέθηκε υπό κράτηση γιατί τον υποψιάστηκαν πως ήταν κατάσκοπος της CIA -, μέχρι την «Μπουμπουλίνα» του Κώστα Ανδρίτσου (1959), στην πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Ειρήνης Παππά. «Ξεχώρισα το συγκεκριμένο φιλμ, γιατί είναι πιστό στα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 και περνάει μηνύματα που θέλουμε να διδάσκονται τα παιδιά μας για τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Και επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι η Μπουμπουλίνα υπήρξε μία ηρωίδα που έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, για τις ανάγκες του επαναστατικού αγώνα», σημείωσε με νόημα ο Νίκος Παππάς.

Κλείνοντας δε, στάθηκε στη δραματική αμερικανική ταινία «Επιτέλους, είναι η ζωή μου» (Whose life is it anyway), που προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1981 και τη σκηνοθέτησε ο Αγγλοαμερικανός Τζον Μπάνταμ (82 ετών σήμερα), ο οποίος τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε γυρίσει το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» και έγινε παγκόσμια επιτυχία με τον Τζον Τραβόλτα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όσον αφορά στο «Επιτέλους, είναι η ζωή μου», στο οποίο έπαιξαν ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους, ο «δικός» μας Τζον Κασσαβέτης που καταγόταν από τη Ζαγορά Πηλίου, καθώς και οι Κριστίν Λάχτι και Κάκι Χάντερ, περιγράφεται η σύγκρουση ενός γιατρού με έναν γλύπτη, ο οποίος έμεινε παράλυτος έπειτα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα και προσπαθεί να δώσει τέλος στη ζωή του: «Η ταινία του Μπάνταμ περιγράφει με εύγλωττο τρόπο την πορεία των διεκδικήσεων στο δικαίωμα του γλύπτη για ευθανασία, έως ότου η τελική απόφαση ανοίξει μία αλυσίδα νέων ερωτημάτων, περισσότερων από πριν τη λήψη της. Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται και στον τρόπο που φέρεται στους ασθενείς της μέσω του νεοσύστατου επιστημονικού κλάδου της Βιοηθικής».

