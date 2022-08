Νίκι Μινάζ: Σε 1 χρόνο φυλάκισης καταδικάστηκε ο άνδρας που σκότωσε τον πατέρα της

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου, ο Τσαρλς Πολέβιτς, που ευθύνεται για τον θάνατο του Ρόμπερτ Μαράι, πατέρα της διάσημης τραγουδίστριας, Νίκι Μινάζ, έλαβε την ποινή του, η οποία είναι 1 χρόνος φυλάκισης.

Ακόμη, η άδεια οδήγησής του θα ανασταλεί για 6 μήνες, ενώ καλείται να πληρώσει και το πρόστιμο των 5.000 δολαρίων.

Ο πατέρας της διάσημης ράπερ σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ο Πολέβιτς τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Σύμφωνα με το TMZ οι αστυνομικοί δεν βρήκαν μαρτυρίες σχετικές με το όχημα και κανείς δεν είχε προσέλθει για να δώσει περιγραφή του αυτοκινήτου, το οποίο σκότωσε τον 64χρονο.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του, ότι δηλαδή εγκατέλειψε τον Μαράζ, όταν τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του, καθώς περπατούσε στο Mineola του Long Island.

Ο Πολέβιτς αντιμετώπιζε έως και 7 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, αλλά ο αρμόδιος δικαστής δεσμεύτηκε να μην τον καταδικάσει σε περισσότερο από ένα χρόνο.

Driver Sentenced in Fatal Strike of Robert Maraj – NBC New York https://t.co/MQxgFxdlOc

— Gee Oni (@gee_oni) August 3, 2022