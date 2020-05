Νιγηρία: Πειρατεία σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο – Απήχθησαν 10 ναυτικοί

Το ελληνόκτητο πλοίο «Vemahope» δέχθηκε επίθεση από πειρατές στις 30 Απριλίου, ενώ έπλεε 178 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Λάγος της Νιγηρίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία συμβούλων ασφαλείας «Dryad Global», στη διάρκεια της πειρατείας απήχθησαν 10 ναυτικοί, ενώ συνολικά μέσα στο 2020 έχουν απαχθεί 42 μέλη πληρώματος από πλοία που επιχειρούν στη Δυτική Αφρική.

Σύμφωνα πάντα με την εν λόγω εταιρεία, η επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο στη Νιγηρία έγινε με ταχύπλοο, στο οποίο επέβαιναν πειρατές αγνώστου αριθμού.

#Breaking MT VEMAHOPE attacked 116nm West Agbami Terminal / 178nm SSE Lagos by speedboat with unknown number of armed individuals on board. Boarding resulted in #kidnap of 10 crew. More soon. #Nigeria https://t.co/FqjXgco693 pic.twitter.com/DcC7rji5zZ

— Dryad Global (@GlobalDryad) May 1, 2020