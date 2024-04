Νιγηρία: Πάνω από 100 φυλακισμένοι απέδρασαν μετά τις βροχές που προκάλεσαν ζημιές στη φυλακή τους

Τουλάχιστον 118 κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακή μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις χθες βράδυ που προκάλεσαν ζημιές σε σωφρονιστικές εγκαταστάσεις στη Σουλέτζα κοντά στην νιγηριανή πρωτεύουσα, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας των φυλακών. Η βροχόπτωση, που διήρκεσε αρκετές ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τμήματα της μεσαίας ασφαλείας φυλακής, συμπεριλαμβανομένου του περιμετρικού τοίχου και των γύρω κτιρίων, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος Αντάμου Ντούζα.

Πράκτορες της υπηρεσίας αναζητούσαν τους δραπέτες και μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει 10 εξ αυτών με τη βοήθεια άλλων υπηρεσιών ασφαλείας. «Έχουμε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβουμε τους υπόλοιπους», δήλωσε ο Ντούζα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν την κατάσταση υπό τον έλεγχό τους. «Καλούμε τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση για τους δραπέτες και να αναφέρει κάθε ύποπτη κίνηση στην κοντινότερη υπηρεσία ασφαλείας», δήλωσε.

PHOTOS: 118 Inmates Escape As Rainstorm Destroys Niger Prison

A downpour on Wednesday night has wreaked havoc on the Medium Security Custodial Centre in Suleja, Niger State, resulting in extensive damage to the facility and facilitating the escape of 118 inmates.

