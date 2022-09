Nicolas Cage: Πατέρας για τρίτη φορά ο ηθοποιός – Απέκτησε το πρώτο του παιδί με τη νέα του σύζυγο

Ο 58χρονος ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage) και η καλλιτέχνιδα σύζυγός του, η 27χρονη Ρίκο Σιμπάτα, καλωσόρισαν το πρώτο τους μωρό, την κόρη τους August Francesca Coppola Cage, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαιώνει αποκλειστικά στο PEOPLE εκπρόσωπος του ζευγαριού.

«Ο Nicolas και η Riko είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη γέννηση της κόρης τους», είπε ο εκπρόσωπός τους στο PEOPLE. «Η μητέρα και η κόρη είναι μια χαρά». Το κοριτσάκι είναι το πρώτο παιδί της Riko και το τρίτο του Cage, καθώς είναι ήδη μπαμπάς του Kal-El, 16 ετών, και Weston, 31 ετών, από προηγούμενες σχέσεις.

Τον Ιανουάριο, το PEOPLE επιβεβαίωσε αποκλειστικά ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του κοινό παιδί. «Οι μελλοντικοί γονείς είναι ενθουσιασμένοι!», δήλωσε τότε ένας εκπρόσωπος. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση τον Απρίλιο ότι περιμένει κοριτσάκι, ενώ προωθούσε το The Unbearable Weight of Massive Talent στο The Kelly Clarkson Show. «Θα ανακοινώσω κάποια μεγάλα νέα για όλους», είπε. «Θα αποκτήσω ένα κοριτσάκι». Νωρίτερα φέτος, ο σταρ δήλωσε στο Access Hollywood ότι είναι «εξαιρετικά ενθουσιασμένος» που θα γίνει ξανά πατέρας.

«Τα αγόρια μου έχουν μεγαλώσει και μου λείπει να πηγαίνω στο παιχνιδάδικο. Μου λείπει να τραγουδάω νανουρίσματα και να λικνίζομαι στην κουνιστή πολυθρόνα», δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα. «Ανυπομονώ να επιστρέψω σε αυτά». Ο νικητής των Όσκαρ ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη Ρίκο κατά τη διάρκεια ενός «γάμου σε πολύ στενό κύκλο στο ξενοδοχείο Wynn στο Λας Βέγκας» στις 16 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, τιμώντας τα γενέθλια του αείμνηστου πατέρα του.

