Νία Βαρντάλος: Το δημόσιο μήνυμα της ηθοποιού για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα

Η Νία Βαρντάλος είναι στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, η οποία αποτελεί έναν από τους τελευταίους προορισμούς της για την ολοκλήρωση του τρίτου μέρους της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά».

Η ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός που λατρεύει τη χώρα μας, φρόντισε να πάρει θέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Mουσείο. Η Νία Βαρντάλος βρίσκεται στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, με την Κέρκυρα να αποτελεί έναν από τους τελευταίους προορισμούς της για την ολοκλήρωση του τρίτου μέρους της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά».

Η ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός που λατρεύει τη χώρα μας, φρόντισε να πάρει θέση για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο βρετανικό μουσείο.

«Δίνοντας πίσω τα μάρμαρα θα ήταν μία ευγενική χειρονομία. Στην πραγματικότητα ονομάζονται Μάρμαρα του Παρθενώνα και γι’ αυτό ανήκουν στην Ελλάδα» έγραψε η Νία Βαρντάλος.

Tο tweet της Νία Βαρντάλος:

I agree. Giving back the #ElginMarbles would be a gracious gesture. They are actually called the #ParthenonMarbles … which is why they belong in Greece. https://t.co/J2piejxHSP

— Nia Vardalos (@NiaVardalos) July 31, 2022