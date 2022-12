Netflix: Οι ταινίες και οι σειρές που από τον Δεκέμβριο δεν θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, λένε, και όπως φαίνεται το συγκεκριμένο ρητό ακολουθούν και στο Netflix. Από το “Casino Royale” μέχρι τη «Σταχτοπούτα» και τα «Μάτια Ερμητικά Κλειστά», αυτές είναι οι ταινίες και οι σειρές που από τις 9 Δεκεμβρίου του 2022 δεν θα είναι διαθέσιμες πλέον στη δημοφιλή πλατφόρμα. Αν θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις νέες κυκλοφορίες για τον τρέχοντα μήνα, διαβάστε εδώ.

9 Δεκεμβρίου

The Shack

10 Δεκεμβρίου

Fast Color

11 Δεκεμβρίου

Manhunt: Unabomber

14 Δεκεμβρίου

Black Ink Crew New York: Seasons 3-4

The Challenge: Season 12

The Challenge: Season 25

Merlin: Seasons 1-5

Teen Mom 2: Seasons 3-4

15 Δεκεμβρίου

The Danish Girl

27 Δεκεμβρίου

Instant Hotel: Season 1

28 Δεκεμβρίου

Shrek the Musical

31 Δεκεμβρίου

1BR

A Cinderella Story

A Clockwork Orange

A Little Princess

Blood Diamond

Blow

Blue Jasmine

Casino Royale

Chocolat

Eyes Wide Shut

I Love You, Man

Life as We Know It

Men in Black

Men in Black II

Men in Black 3

National Lampoon’s European Vacation

National Lampoon’s Vacation

New York Minute

Point Break

Police Academy

Teenage Mutant Ninja Turtles

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze

Teenage Mutant Ninja Turtles III

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie

Πηγή: marieclaire.gr