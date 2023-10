Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στην πλατφόρμα τον Οκτώβριο

Η πλατφόρμα περιεχομένου Netflix έδωσε στην κυκλοφορία τον κατάλογο με τις νέες σειρές και ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που θα είναι διαθέσιμα για streaming τον Οκτώβριο.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

05/10/2023

Λουπέν: Μέρος 3

Lupin: Part 3

Ενώ τα ΜΜΕ και η αστυνομία εστιάζουν στην Κλερ και τον Ραούλ, ο κυνηγημένος Ασάν καταστρώνει ένα σχέδιο για την προστασία τους, αλλά παλιοί εχθροί τον εμποδίζουν.

05/10/2023

Όλα, Τώρα

Everything Now

Ύστερα από μήνες στην ανάρρωση, η 16χρονη Μία γράφει μια λίστα με τις απόλυτες εφηβικές εμπειρίες που θέλει να ζήσει προκειμένου να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο.

10/10/2023

DI4RIES: Σεζόν 2

DI4RIES: Season 2 Part 1

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά κι η παρέα βρίσκεται σε μια νέα τρισδιάστατη αίθουσα. Ενώ τα συναισθήματα και οι σχέσεις δοκιμάζονται, θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι;

12/10/2023

Η Πτώση του Οίκου των Άσερ

The Fall of the House of Usher

Ο Σάλι αναλαμβάνει τα ηνία, αναγκάζοντας τον Ντουσέιν να αποσυρθεί, αλλά η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, απειλές και συνέπειες.

17/10/2023

Ξύπνησα ένα Βαμπίρ

I Woke Up A Vampire

Στα 13α γενέθλιά της, η Κάρμι ανακαλύπτει ότι είναι τελικά μισή άνθρωπος μισή βαμπίρ – και ότι οι μυθικές δυνάμεις κάνουν το γυμνάσιο ακόμα πιο περίπλοκο..

19/10/2023

Bodies

Bodies

Τέσσερις ντετέκτιβ. Τέσσερις χρονολογίες. Ένα θύμα. Για να σώσουν το μέλλον, θα πρέπει πρώτα να διαλευκάνουν τον φόνο που άλλαξε τον ρου της ιστορίας.

19/10/2023

Neon

Neon

Ένα επίδοξο αστέρι της ρεγκετόν μετακομίζει με τους φίλους του στο Μαϊάμι. Εκεί, συναντούν εμπόδια και προσγειώνονται στην πραγματικότητα καθώς κυνηγούν την επιτυχία.

20/10/2023

Ελίτ: Σεζόν 7

Elite: Season 7

Ο Ομάρ επιστρέφει. Ο Ιβάν είναι πληγωμένος. Η Ισαδόρα αντιμετωπίζει την επικίνδυνη οικογένειά της. Μπορούν οι μαθητές του Λας Ενθίνας να έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους;

20/10/2023

Surviving Paradise

Surviving Paradise

Μια νέα, εθιστική, διαγωνιστική σειρά ριάλιτι.

27/10/2023

Τόρε

Tore

Ένας ανώριμος 27χρονος χωρίς σκοπό έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον άγνωστο κόσμο του σεξ, των ναρκωτικών και της αυτογνωσίας μετά τον θάνατο του κολλητού του.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

05/10/2023

Khufiya: Η Κατάσκοπος

Khufiya

Όταν ένας χαφιές μιας υπηρεσίας πληροφοριών προκαλεί τη δολοφονία ενός μυστικού πράκτορα, ένας σκληρόπετσος κατάσκοπος τον καταδιώκει ανελέητα για να πάρει εκδίκηση.

06/10/2023

Η Μπαλαρίνα

Ballerina

Θρηνώντας για τον χαμό μιας κολλητής που δεν μπόρεσε να προστατέψει, μια πρώην σωματοφύλακας πάει να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της φίλης της: μια γλυκιά εκδίκηση.

06/10/2023

Fair Play

Fair Play

Η σχέση ενός ζευγαριού ωθείται στα άκρα μετά από μια προαγωγή σε μια χρηματιστηριακή, η οποία ίσως φέρει στην επιφάνεια πολύ περισσότερα από τον πρόσφατο αρραβώνα τους.

20/10/2023

Disco Inferno

Disco Inferno

Ένα νεαρό ζευγάρι προκαλεί μια σκοτεινή παρουσία που διψά για το αγέννητο μωρό τους, καθώς ετοιμάζονται να βάλουν φωτιά στην πιο καυτή ντίσκο του Λος Άντζελες.

20/10/2023

Οικογένεια Καντασάμι: Το Μωρό

Kandasamys: The Baby

Τα πεθερικά πηγαίνουν στον Μαυρίκιο για τη γέννηση του εγγονιού τους και προκαλούν αστείους μπελάδες στην τέταρτη ταινία του franchise “Οικογένεια Καντασάμι”.

20/10/2023

Οι Γέροι

Old Dads

Σ’ αυτήν την κωμωδία, τρεις μεσήλικες μπαμπάδες καταλαβαίνουν πόσο δυσκολεύονται να συντονιστούν με έναν κόσμο γεμάτο μιλένιαλ CEO και ισχυρές διευθύντριες νηπιαγωγείων.

27/10/2023

Pain Hustlers

Pain Hustlers

Οι πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων ίσως λύσουν τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειάς της. Μήπως όμως τελικά το αμερικανικό όνειρο της κοστίσει τα πάντα;

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

04/10/2023

Μπέκαμ

Beckham

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ με ακυκλοφόρητο υλικό ακολουθεί τη ραγδαία άνοδο του Ντέιβιντ Μπέκαμ, από το ταπεινό του ξεκίνημα έως την παγκόσμια ποδοσφαιρική του δόξα.

17/10/2023

Η Δίκη του Διαβόλου

The Devil on Trial

Ένα δαιμονισμένο αγόρι. Εξορκισμοί. Φόνος. Και η πρώτη –και μοναδική– φορά που ο “δαιμονισμός” χρησιμοποιήθηκε ως λόγος για επίκληση σε δίκη για φόνο στις ΗΠΑ.

25/10/2023

Η Ζωή στον Πλανήτη μας

Life on Our Planet

Η απίστευτη ιστορία του επικού ταξιδιού 4 δισ. ετών της ζωής στη Γη ζωντανεύει σε μια σειρά από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και την ομάδα πίσω από το “Ο Πλανήτης μας”.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/10/2023

Οι Ζωντανοί Νεκροί The Walking Dead: Season 11 Part 3

02/10/2023

Wolf

06/10/2023

Maybe Baby

The Lost City

10/10/2023

Gemini Man

14/10/2023

Scary Movie

Scary Movie 2

Scary Movie 3

Chicken Run

Αγάπη Είναι… Love Actually

Μυστικό Παράθυρο Secret Window

Ο Δικτάτορας The Dictator

26/10/2023

Belfast

29/10/2023

Step Up: Στα Βήματα του Πάθους Step Up

31/10/2023

Lara Croft: Tomb Raider

13 Ώρες: Οι Μυστικοί Στρατιώτες της Βεγγάζης 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

