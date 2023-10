Netflix: Διαγωνιζόμενη γνωστού ριάλιτι κατηγορεί την παραγωγή ότι δεν την προστάτευσε από σεξουαλική επίθεση

Mία διαγωνιζόμενη από την 5η σεζόν του διάσημου ριάλιτι «Love Is Blind» του Netflix, μηνύει την εταιρεία παραγωγής Kinetic Content, ισχυριζόμενη επίθεση, παράνομη κράτηση και αμέλεια.

Η Tran Dang είπε ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση στο πλατό από τον πρώην αρραβωνιαστικό της και ότι η εταιρεία παραγωγής δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Ισχυρίζεται επίσης ότι κρατήθηκε χωρίς τη θέλησή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ριάλιτι γνωριμιών.

Ο δημιουργός του «Love Is Blind», Chris Coelen, απάντησε ότι η παραγωγή δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι η Dang αισθάνθηκε ανασφαλής ή ότι βίωσε οποιαδήποτε από τις φερόμενες παραβάσεις. Ο ίδιος αναφέρει ότι αν είχαν τεθεί τέτοιες ανησυχίες, θα είχαν λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Η Kinetic Content και η Delirium TV, οι εταιρείες παραγωγής, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία αρνούνται τους ισχυρισμούς και τονίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην εκπομπή κάνουν ανεξάρτητες επιλογές και μπορούν να αποχωρήσουν από την εκπομπή ανά πάσα στιγμή. Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η Dang δεν ενημέρωσε ποτέ τους παραγωγούς για κάτι αρνητικό κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο πείραμα.

Η μήνυση της Dang λέει επίσης ότι οι συμμετέχοντες απομονώθηκαν σκόπιμα για δύο εβδομάδες, χωρίς πρόσβαση στα προσωπικά τους αντικείμενα. Η γυναίκα υποστηρίζει επίσης ότι τους παρείχαν αλκοόλ και ελάχιστο φαγητό για να ενθαρρύνουν προκλητικές συζητήσεις.

Ο Coelen αντικρούει κι αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι δεν προωθούν το αλκοόλ και ότι οι συμμετέχοντες έχουν τακτική πρόσβαση σε φαγητό και νερό. Εξήγησε ότι η απομόνωση γίνεται για να προστατευθεί η ακεραιότητα του πειράματος και να αποτραπεί η περιπλάνηση των συμμετεχόντων στους χώρους διαβίωσης των άλλων.

Ο δικηγόρος της Dang υποστηρίζει ότι οι εταιρείες παραγωγής ξοδεύουν σημαντικό χρηματικό ποσό για νομικές διαδικασίες, καθυστερώντας την υπόθεση. Εκφράζουν τη δέσμευσή τους να θέσουν τους παραγωγούς προ των ευθυνών τους και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελλοντικών συμμετεχόντων σε ριάλιτι σόου.

Η 5η σεζόν του «Love Is Blind» προβάλλεται αυτή τη στιγμή στο Netflix.

Περιορισμένο φαγητό, λίγο νερό και πολλά αλκοολούχα και ενεργειακά ποτά

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μήνυση κατά του επιτυχημένου ριάλιτι της streaming υπηρεσίας. Ο παίκτης της 2ης σεζόν Τζέρεμι Χάρτγουελ ισχυρίστηκε το περασμένο καλοκαίρι ότι κακοποιήθηκε από την παραγωγή, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων λόγω έλλειψης βασικών αναγκών, όπως φαγητό και ύπνος.

Μιλώντας στο Page Six, ο δικηγόρος του Χάρτγουελ είχε τονίσει ότι: «Σκόπιμα κακοπλήρωσαν τα μέλη του καστ, τους στέρησαν φαγητό, νερό και ύπνο. Τους έκοψαν την πρόσβαση στην επικοινωνία με κοντινούς τους ανθρώπους και ακόμη περισσότερο με τον έξω κόσμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα μέλη να “πεινούν” για κοινωνικές συνδέσεις και άλλαξαν τα συναισθήματά τους και τον τρόπο που λάμβαναν αποφάσεις».

'Love Is Blind' contestant sues Netflix and the show's producers, charging them with a string of labor-law violations, including fostering “inhumane working conditions.” https://t.co/AP5WVQRICB

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Τα συμβόλαια απαιτούσαν από τους διαγωνιζόμενους να συμφωνήσουν ότι εάν έφευγαν από το ριάλιτι πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, θα τιμωρούνταν με την υποχρέωση να πληρώσουν 50.000 δολάρια σε “εκκαθάριση αποζημίωσης”. Αυτό είναι 50 φορές μεγαλύτερο από ό,τι θα κέρδιζαν ορισμένα από τα μέλη του καστ καθ’ όλη τη διάρκεια που δούλευαν. Αυτό σίγουρα είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει φόβο στο καστ και να επιτρέψει στην παραγωγή να ασκήσει ακόμη περισσότερο έλεγχο».

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα του Χάρτγουελ, η αγωγή του προτείνεται ως «ομαδική αγωγή για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων στο “Love Is Blind” και σε άλλες παραγωγές χωρίς σενάριο» από την Kinetic Content και αφορά το διάστημα από το 2018 έως το 2022.

Σε δικαστικά έγγραφα που είχε λάβει η Page Six, ο 36χρονος πρώην παίκτης ισχυρίστηκε ακόμη ότι: «Τα μόνα ποτά που η εκπομπή παρείχε τακτικά στο καστ ήταν αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά» και πρόσθεσε πως: «τα ενυδατικά ποτά όπως το νερό περιορίζονταν αυστηρά κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Στα ίδια έγγραφα γίνεται λόγος για απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και κακή ψυχική κατάσταση για το καστ που προκλήθηκαν από τη στέρηση ύπνου, σε συνδυασμό με την απομόνωση την έλλειψη τροφής και την υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

Διακοπή επικοινωνίας με το στενό περιβάλλον των παικτών

Ανάμεσα στις κατηγορίες με τις οποίες βαρύνεται η παραγωγή του ριάλιτι, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ότι οι διαγωνιζόμενοι, σύμφωνα με τον Χάρτγουελ, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων – παρόλο που αυτό είναι συνηθισμένο για πολλές σειρές διαγωνισμών ριάλιτι.

'Love Is Blind' contestants “were encouraged to consume alcohol throughout the entire day” without enough food and water “to moderate their inevitable drunkenness,” the lawsuit alleges. https://t.co/hE72zjy6g4

