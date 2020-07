Netflix: Ακυρώνει την παραγωγή τουρκικής σειράς λόγω παρέμβασης των αρχών

Τα γυρίσματα της σειράς, με τίτλο «If Only», η οποία πραγματεύεται την ιστορία μιας γυναίκας που έχει προβλήματα στον γάμο της και ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, επρόκειτο να ξεκινήσουν σύντομα, όμως το Netflix αποφάσισε να τα ματαιώσει μετά από απαίτηση των τουρκικών αρχών να αφαιρεθεί ένας β΄ ρόλος – ο γκέι ήρωας του σεναρίου. Η είδηση έγινε γνωστή από αμερικανικά ΜΜΕ της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως το Hollywood Reporter, που έχει εκτενές ρεπορτάζ για την παρεμβατική, συντηρητική κυβερνητική πολιτική του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Η σειρά, ένα ρομαντικό δράμα διάρκειας οκτώ επεισοδίων, ανακοινώθηκε πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο. Την παραγωγή είχε αναλάβει η εταιρεία Ay Yapim με πρωταγωνίστρια την Τουρκάλα σταρ Özge Özpirincci.

Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της Τουρκίας παρεμβαίνει ευθέως στη λογοκρισία περιεχομένου του Netflix το οποίο ως σήμερα διέθετε απρόσκοπτα στην υπηρεσία streaming της τουρκικής πλατφόρμας του σειρές με LGBTQ περιεχόμενο όπως το Orange Is The New Black και το Hollywood του Ράιαν Μέρφι.

«Το Netflix παραμένει βαθιά αφοσιωμένο στα μέλη μας από την Τουρκία και τη δημιουργική κοινότητα στην Τουρκία», επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του κολοσσού του streaming σε ένα email, όπου επιβεβαιώνεται, επίσης, η απόφαση για οριστική παύση των γυρισμάτων.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορες πρωτότυπες τουρκικές σειρές σε παραγωγή κι ακολουθούν περισσότερες. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες με τα μέλη μας σε ολόκληρο τον κόσμο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το Netflix μετά το περιστατικό, προτίμησε την αποχώρηση από το πρότζεκτ αντί της λογοκρισίας του σεναρίου του. Στις αρχές του 2020, οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν εντολή αφαίρεσης ενός επεισοδίου του πολιτικού θρίλερ Designated Survivor με τον ισχυρισμό ότι η αμερικανική σειρά παραβίασε την τουρκική νομοθεσία περί λογοκρισίας εξαιτίας της απεικόνισης ενός Τούρκου ηγέτη, του οποίου ο χαρακτήρας ήταν προϊόν μυθοπλασίας, ως «κακού».

Η ομοφυλοφιλία θεωρητικά είναι νόμιμη στην Τουρκία από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους το 1923, όμως διάφορες νομικές διατάξεις σχετικές με «αδικήματα κατά του δημόσιου ήθους» επιτρέπουν διώξεις κατά της τοπικής LGBTQ κοινότητας.

Ο αμερικανικός κολοσσός του streaming έχει εδραιωθεί στην Τουρκία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου χάρη στην αναπτυγμένη τουρκική οπτικοακουστική βιομηχανία, ενώ φιλοξενεί δεκάδες τουρκικές σειρές στην πλατφόρμα του. Σύντομα θα φανεί κατά πόσο αυτό το περιστατικό λογοκρισίας θα επηρρεάσει τη συνεργασία του Netflix με τους Τούρκους παραγωγούς οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Πηγή: Έθνος