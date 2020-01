Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία

Νέος μεγάλος σεισμός στην Τουρκία έντασης 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Μαλάτια ταρακούνησε την περιοχή, μία ημέρα μετά τα 6,8 Ρίχτερ.

Η νέα σεισμική δόνηση ήταν σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την πόλη Ελαζίγ, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν στα 7 χιλιόμετρα.

Προβλέψεις για κύριο σεισμό 7 Ρίχτερ

O διευθυντής του σεισμολογικού ινστιτούτου της Ταϊβάν, Dyson Lin, μετά τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής εκπέμπει σήμα κινδύνου και αναφέρει υπάρχουν ενδείξεις που αυξάνουν τις πιθανότητες να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως εξηγεί, ίσως ο σεισμός που συνέβη χθες να μην ήταν ο κύριος, και κάνει έκκληση στους κατοίκους της Ελαζίγ και της Μανίσα, να εγκαταλείψουν τις περιοχές και να πάνε σε άλλες κοντινές περιοχές ή στην Κωνσταντινούπολη.

— Dyson Lin 🧢 (@dyson_lin) January 25, 2020