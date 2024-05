Νέος σάλος με την πιθανή αντιπρόεδρο του Τραμπ – Δηλώνει πως έχει συναντήσει τον… Κιμ Γιονγκ Ουν

Τι κι αν προ ημερών είχε προκληθεί σάλος από την δήλωσή της πως σκότωσε το κυνηγόσκυλό της γιατί δεν ήταν αποτελεσματικό, πλέον η πιθανή αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ (εάν ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κερδίσει στις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ), έρχεται ξανά στο στρόχαστρο των ΜΜΕ μετά τον «παράξενο» -όπως χαρακτηρίζεται- ισχυρισμό της πως έχει συναντήσει τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για αποσπάσματα από το βιβλίο της σχετικά με τη ζωή και την καριέρα της με τίτλο «No Going Back: The Truth on What’s Wrong With Politics and How We Move America Forward» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα και σύμφωνα με τον Guardian σε αυτό περιγράφει τη δολοφονία της Cricket – ενός σκύλου 14 μηνών που είπε ότι «μισούσε» – αφού την έκρινε ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για τους ανθρώπους, καθώς και μιας κατσίκας που είπε ότι ήταν «άσχημη και μοχθηρή», μύριζε «αηδιαστικά» και ενοχλούσε τα παιδιά της.

Τώρα, ο παράξενος ισχυρισμός της κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, υποψήφιας αντιπροέδρου των Ρεπουμπλικανών ότι συνάντησε τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν απορρίφθηκε από ειδικούς ως «αμφίβολος» και «εξωφρενικός».

Το South Dakota Scout ανέφερε ότι το βιβλίο της Νόεμ περιέχει επίσης «τουλάχιστον δύο περιπτώσεις στις οποίες αφηγείται συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες που είναι υπό αμφισβήτηση». Στη μία, η Νόεμ γράφει: «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε πολλές χώρες για να συναντηθώ με παγκόσμιους ηγέτες. Θυμάμαι όταν συναντήθηκα με τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Είμαι σίγουρη ότι με υποτίμησε, χωρίς να έχει ιδέα για την εμπειρία μου να κοιτάζω κατάματα μικρούς τυράννους (ήμουν άλλωστε πάστορας παιδιών)».

Ωστόσο, το Scout επικαλείται έναν «έμπειρο υψηλόβαθμο υπάλληλο του Καπιτωλίου» που εργαζόταν στην επιτροπή ενόπλων υπηρεσιών όταν η Νόεμ ήταν μέλος της, μεταξύ 2013 και 2015, ο οποίος είπε «είναι βλακείες». Αυτός ο υπάλληλος ήταν μεταξύ δώδεκα υπαλλήλων… που είπαν ότι δεν είχαν καμία γνώση της συνάντησης ή που είπαν ότι η Νόεμ δεν την είχε αναφέρει ποτέ πριν, ανέφερε η εφημερίδα. Επικαλείται ειδικούς που λένε ότι ο ισχυρισμός της Νόεμ ότι συναντήθηκε με τον Κιμ, τον αυταρχικό ηγέτη ενός κράτους-παρία, ο οποίος δεν συναντήθηκε καν με τον Μπαράκ Ομπάμα – τον πρόεδρο των ΗΠΑ τα πρώτα πέντε χρόνια της θητείας της Νόεμ στη Βουλή των ΗΠΑ – είναι απίθανος.

«Δεν βλέπω κανέναν νοητό τρόπο να συναντηθεί ένα μόνο κατώτερο μέλος του Κογκρέσου χωρίς ρητή συνοδεία από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και τον στρατό με έναν ηγέτη της Βόρειας Κορέας», δήλωσε στο Scout ο Τζορτζ Λόπεζ του Πανεπιστημίου Notre Dame, ειδικός σε θέματα Βόρειας Κορέας.

Ένας άλλος ειδικός στη Βόρεια Κορέα, ο Μπέντζαμιν Γιανγκ του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth, χαρακτήρισε «αμφίβολη» την αφήγηση της Νόεμ για τη συνάντηση με τον Κιμ. «Δεν υπάρχει περίπτωση», δήλωσε ο Γιανγκ στο Scout.

Η Νόεμ ισχυρίζεται επίσης ότι ακύρωσε μια συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας. Γράφει ότι βρισκόταν στο Παρίσι, «προγραμματισμένο να συναντήσει» τον Γάλλο πρόεδρο. «Ωστόσο, την ημέρα πριν από τη συνάντησή μας έκανε στον Τύπο ένα σχόλιο που θεώρησα ότι ήταν πολύ υπέρ της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Έτσι, αποφάσισα να το ακυρώσω. Δεν υπάρχει χώρος για ρητορική υπέρ της Χαμάς».

Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε στο Scout ότι δεν υπήρξε άμεση πρόσκληση προς τη Νόεμ, αν και ανέφερε ότι η Νόεμ και ο Μακρόν ενδέχεται να είχαν προγραμματίσει να παρευρεθούν στην ίδια εκδήλωση στις 10 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Η Νόεμ μίλησε σε συνέδριο στο Παρίσι εκείνη την ημέρα, την ίδια ημέρα που ο Μακρόν ζήτησε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Πηγή: Πρώτο Θέμα