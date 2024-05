Νέος ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε στο νοσοκομείο Αλ Σίφα – Αποκεφαλισμένα τα περισσότερα πτώματα

Μακάβρια ευρήματα στο Αλ Σίφα, τη μεγαλύτερη ιατρική εγκατάσταση στον παράκτιο θύλακα.

Ιατρικές ομάδες βρήκαν έναν τρίτο ομαδικό τάφο μέσα στο ιατρικό συγκρότημα, με 49 πτώματα να έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναμένεται να ανασυρθούν δεκάδες ακόμη σοροί, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Al Jazeera μεταδίδει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πτωμάτων βρίσκεται σε αποσύνθεση. «Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν πτώματα χωρίς κεφάλια. Αυτό είναι απολύτως τρομακτικό και δίνει μια σαφή αντανάκλαση για το τι συνέβαινε μέσα στο συγκρότημα κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής», σχολιάζει ο δημοσιογράφος Tareq Abu Azzoum.

FULLY DECOMPOSED BODIES OF CHILDREN FOUND IN NEW MASS GRAVE DISCOVERED AT AL SHIFA HOSPITAL pic.twitter.com/OZDiFYPs7o

— Lou Rage (@lifepeptides) May 8, 2024