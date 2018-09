Με την ταινία Έρωτες & Φιλίες σε σκηνοθεσία Γουίτ Στίλμαν ξεκινούν την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου (28-9), για 36η συνεχή χρονιά, οι προβολές της κινηματογραφικής κοινότητας του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου.

Οι «προβολές» ξεκίνησαν το 1983 από τον Δήμο Ν. Ιωνίας με την πρωτοβουλία μίας μικρής ομάδας κινηματογραφόφιλων της πόλης μας στον χώρο που συστεγάζονταν τότε το ΚΑΠΗ του Δήμου. Την περίοδο 1986-1987 μεταφέρονται στον κινηματογράφο «Λυρικό», ο οποίος στη συνέχεια μετατράπηκε σε σούπερ μάρκετ, ακολουθώντας την τύχη των περισσοτέρων αιθουσών της χώρας. Τότε συστήνεται και ο σύλλογος «Κινηματογραφική Κοινότητα», που αναλαμβάνει την όλη ευθύνη και επιμέλεια. Στη συνέχεια οι προβολές επιστρέφουν στο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας και από το 1988 και μετά, βρίσκουν κατά καιρούς στέγη στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Ν. Ιωνίας, στην «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ιωνία» και τέλος στον Δημοτικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Παιδικού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του ενιαίου πια Δήμου Βόλου.

Όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία της Κινηματογραφικής Κοινότητας είναι συνεχής και αδιάλειπτη, με ένα πρόγραμμα που ξεκινά κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου και λήγει στα τέλη του Μαΐου.

Η ταινία θα προβληθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου στο Μεταξουργείο στη Ν. Ιωνία (έναρξη 21:30) και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου στο Αχίλλειο στις 21:30.

Έρωτες & Φιλίες (Love & Friendship)

Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, 2016, παραγωγή: Γουίτ Στίλμαν, Κέιτι Χόλι, Λοράν Μπουρασό, σκηνοθεσία: Γουίτ Στίλμαν. Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπέικινσεϊλ, Στίβεν Φράι, Κλόε Σεβινί, Χαβιέ Σαμουέλ, διάρκεια: 93 λεπτά.

O Γουίτ Στίλμαν («Last Days of Disco», «Metropolitan») διασκευάζει τη «Λαίδη Σούζαν» της Τζέιν Οστεν για να αναδείξει εκ νέου όλα όσα ανέκαθεν τον απασχολούσαν: Τα σαθρά θεμέλια της υψηλής κοινωνίας, τη σκοτεινή δύναμη της γλώσσας, την ελαφρότητα του δράματος, τα screwball παιχνίδια εξουσίας.

Ο Γουίτ Στίλμαν του «Metropolitan» και του «Οι τελευταίες ημέρες της disco», με μόλις 6 ταινίες σε 27 χρόνια καριέρας, επιστρέφει, μετά το μετριότατο «Damsels in Distress», με μια δεξιοτεχνική και απαιτητική σεναριακή διασκευή δύο επιστολών της Τζέιν Όστεν, του «Lady Suzan» και του «Love and Frienship», και μοιάζει τόσο άνετος στο απερίστροφα βρετανικό περιβάλλον, που θαρρείς πως πάντα είχε την Αγγλίδα δημιουργό της «Έμμα» και της «Λογικής κι Ευαισθησίας» στο μυαλό του. Όντως, ο σατιρικός παρατηρητής των ηθών της υψηλής κοινωνίας δεν απώλεσε ακριβώς την αμερικανική του ταυτότητα, ακριβώς επειδή πραγματευόταν μια μπουρζουαζία συγγενή με το σύμπαν μιας παλιότερης κάστας – τη συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τα «τζάκια» και τον σνομπίστικο διαχωρισμό τους από την πλέμπα. Η ηρωίδα της ταινίας, η χήρα και μητέρα μιας κόρης της παντρειάς, η λαίδη Σούζαν Βέρνον, αποχωρεί αγέρωχη από ένα φιλικό σπίτι, διασκεδάζοντας έντονες φήμες για ανάρμοστη συμπεριφορά, αν και τίποτα στον άψογο, ελεγχόμενο τρόπο και στον χειμαρρώδη λόγο της δεν προδίδει πρόβλημα ή, έστω, την απρόθυμη παραδοχή για ένα σκάνδαλο που κανείς δεν καταδίδει με σθένος. Στο καινούργιο της λημέρι, η άφραγκη λαίδη ψάχνει πιθανούς συζύγους, έναν για εκείνη, χωρίς να δείχνει απεγνωσμένη, και έναν για την κόρη της Φρεντερίκα.

Ο Γουίτ Στίλμαν, ο οποίος κάποτε σχεδίαζε να μεταφέρει τις νουβέλες «Sanditon» και «The Watsons» της Όστεν, καταφέρνει να αναμείξει τα πνευματώδη ραπίσματα του Όσκαρ Ουάιλντ με το σκανταλιάρικο πνεύμα της Τζέιν Όστεν.

Μπορεί η ταινία να ξεκινά χωρίς δυνατό δράμα, αλλά εξελίσσεται σε μια γοργή, έξυπνη καταστασιακή ηθογραφία με πολλά κωμικά στοιχεία, με ιλαρότερο όλων τον Τζέιμς Μάρτιν του εντυπωσιακού ηθοποιού Τομ Μπένετ, έναν «ολίγον ηλίθιο», όπως περιγράφει ένας από τους πολλούς, αστείους μεσότιτλους, που σαν απομεινάρι βωβής ταινίας περιγράφουν τους χαρακτήρες, αδειάζοντας ή ντροπιάζοντάς τους. Αυτή, ωστόσο, που κερδίζει επάξια όλα τα μπράβο είναι η Κέιτ Μπέκινσεϊλ, μια περσόνα που σπάνια μοιράζεται τα όποια προσόντα της, η οποία ξεπερνάει το εμπόδιο της μάλλον μοντέρνας εμφάνισής της και εκφέρει τον λόγο με ωρολογιακή ευκρίνεια και ερμηνευτικό οίστρο, μιας αμφιλεγόμενης πλανεύτρας. Με τη δύναμη του συγχυτικού περιεχομένου του λόγου της προκαλεί σασπένς για το μέλλον το δικό της, της ντροπαλής κόρης της και των ανδρών που τις περιστοιχίζουν και μοιάζουν να λαχταράνε την επόμενη κίνησή της. Με έναν casual τόνο που δεν ταράζεται από τις εξελίξεις, η Σούζαν Βέρνον της Μπέκινσεϊλ αποκρούει τις συνέπειες σαν απαλά σκιρτήματα της μοίρας που κοντρολάρει, ευθυτενής και υπερήφανη. Αν κάποιος την κατηγορούσε για μηχανορραφίες και δολιότητες, σίγουρα θα διέτασσε την παραδειγματική τιμωρία του και θα την πετύχαινε. Και θα χαμογελούσε αινιγματικά, με την ίδια θυμηδία που προφέρει τη λέξη «eloignement».

Το πρόγραμμα της νέας κινηματογραφικής περιόδου

– Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και Δευτέρα 1 Οκτωβρίου: Έρωτες & Φιλίες (Love & Friendship).

– Παρασκευή 5 και Δευτέρα 8 Οκτωβρίου: Λαίδη Μάκμπεθ (Lady Macbeth).

– Παρασκευή 12 και Δευτέρα 15 Οκτωβρίου: Η Τελευταία Οικογένεια (The Last Family).

– Παρασκευή 19 και Δευτέρα 22 Οκτωβρίου: Η Ψυχή και το Σώμα (On Body and Soul).

– Παρασκευή 26 και Δευτέρα 29 Οκτωβρίου: Ο Πιλότος (Koblic).

– Παρασκευή 2 και Δευτέρα 5 Νοεμβρίου: The Florida Project.

– Παρασκευή 9 και Δευτέρα 12 Νοεμβρίου: Ένα Κάποιο Τέλος (The Sense of an Ending).

– Παρασκευή 16 και Δευτέρα 19 Νοεμβρίου: Η Χορεύτρια.

– Παρασκευή 23 και Δευτέρα 26 Νοεμβρίου: Χωρίς Αγάπη (Nelyubov).

– Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου: Μια Φανταστική Γυναίκα (Una Mujer Fantastica).

– Παρασκευή 7 και Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου: Κάιρο Εμπιστευτικό (The Nile Hilton Incident).

– Παρασκευή 14 και Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου: The Disaster Artist.

– Παρασκευή 21 και Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου: Σουζάνα Με Σκοτώνεις (Me Estas Matando Susana).

– Παρασκευή 4 και Δευτέρα 7 Ιανουαρίου: Δεν Είμαι η Μαντάμ Μποβαρύ (I’m not Madame Bovary).

– Παρασκευή 11 και Δευτέρα 14 Ιανουαρίου: Αβέβαιος Θρίαμβος (Incerta Gloria).

– Παρασκευή 18 και Δευτέρα 21 Ιανουαρίου: Να Με Φωνάζεις Με Τ’ Ονομά Σου (Call me by your Name).

– Παρασκευή 25 και Δευτέρα 28 Ιανουαρίου: Mudbound: Δάκρυα στον Μισισιπή (Mudbound).

– Παρασκευή 1 και Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου: Το Τετράγωνο (The Square).

– Παρασκευή 8 και Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου: Οικογενειακός Φίλος (Le Fils de Jean).

– Παρασκευή 15 και Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου: Lucky.

– Παρασκευή 22 και Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου: Αόρατη Κλωστή (Phantom Thread).

– Παρασκευή 1 και Δευτέρα 4 Μαρτίου: Lady Bird.

– Παρασκευή 8 και Τρίτη 12 Μαρτίου: Ο Κύριος και η Κυρία Αντελμάν (Mr & Mme Adelman).

– Παρασκευή 15 και Δευτέρα 18 Μαρτίου: Ήρεμο Πάθος (A Quiet Passion).

– Παρασκευή 22 και Τρίτη 26 Μαρτίου: Η Κόρη (The Daughter).

– Παρασκευή 29 και Δευτέρα 1 Απριλίου: Γουέστερν (Western).

– Παρασκευή 5 και Δευτέρα 8 Απριλίου: Τζάνγκο, Ο Βασιλιάς του Σουίνγκ (Django).

– Παρασκευή 12 και Δευτέρα 15 Απριλίου: Κυρία Σλόαν (Miss Sloane).

– Παρασκευή 19 και Δευτέρα 22 Απριλίου: Στα Ίχνη του Ανέμου (Wind River).

– Παρασκευή 3 και Δευτέρα 6 Μαΐου: Η Ιστορία του Hedi (Hedi).

– Παρασκευή 10 και Δευτέρα 13 Μαΐου: Paulina.

– Παρασκευή 17 και Δευτέρα 20 Μαΐου: Μετά τον Χωρισμό (Jusqu’a la Garde).