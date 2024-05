Νέο θρίλερ με πληροφοριοδότη κατά της Boieng – Πέθανε μετά από μυστηριώδη λοίμωξη

Ένας πληροφοριοδότης της Boeing που είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με έναν από τους προμηθευτές του αερομεταφορέα που αγνοούσε τα ελαττώματα παραγωγής πέθανε ξαφνικά την Τρίτη.

Ο θάνατος αυτός έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την «αυτοκτονία» ενός άλλου πρώην υπαλλήλου ο οποίος είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα πρότυπα παραγωγής και ασφαλείας της εταιρείες.

Ο 45χρονος Τζόσουα Ντιν, πρώην ελεγκτής ποιότητας στην Spirit AeroSystems, πέθανε το πρωί της Τρίτης από μια ταχέως αναπτυσσόμενη μυστηριώδη λοίμωξη, ανέφεραν οι Seattle Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ντιν, από τη Wichita του Κάνσας των ΗΠΑ, φέρεται να ήταν καλά στην υγεία του μέχρι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, ανέφερε το δημοσίευμα.

Ωστόσο, στις 21 Απριλίου ήταν σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» και ήταν θετικός στη γρίπη Β, MRSA και πν

JUST IN: A second Boeing whistleblower dies suddenly from mysterious severe infection.

How many more whistleblowers are they going to kill for telling the truth.



Joshua Dean, 45, a former quality auditor at Spirit AeroSystems, raised the alarm about defects while working at… pic.twitter.com/A7KigCcQrN

