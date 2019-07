Νέο σοκ στην πυγμαχία: Κι άλλος νεκρός μποξέρ μετά από αγώνα

Tελειωμό δεν έχει το λουτρό αίματος στον χώρο της επαγγελματικής πυγμαχίας. Μόλις λίγα 24ωρα μετά τον σοκαριστικό θάνατο του 28χρονου Ρώσου μποξέρ Μαξίμ Νταντάσεφ, ένας ακόμη αθλητής έχασε τη ζωή του μετά από πυγμαχικό αγώνα. Ο 23χρονος Αργεντινός Ούγκο Σαντιγιάν κατέληξε σε νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες λίγο μετά τη μονομαχία με τον Ουρουγουανό Εδουάρδο Χαβιέρ Αμπρέου.

Σοκ προκαλεί το βίντεο με όσα εκτυλίχθηκαν στο τέλος του αγώνα, που έληξε ισόπαλος, Επειτα από μια σκληρή μάχη 13 γύρων, οι δύο πυγμάχοι περίμεναν την απόφαση των κριτών. Ωστόσο, ο Σαντιγιάν, ο οποίος είχε ματώσει από τον 4ο γύρο, άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του και μετά βίας στεκόταν όρθιος.

Την ώρα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, ο Αργεντινός σταδιακά καταρρέει, ενώ ο προπονητής του δεν έχει αντιληφθεί το παραμικρό σηκώνοντας ψηλά το χέρι του αθλητή του. Αμέσως μετά ο Σαντιγιάν κατέρρευσε και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός ρινγκ και στη συνέχεια με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όπου όμως κατέληξε.

«Εισήλθε στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα στα νεφρά και ουδέποτε επανήλθε από το κώμα» ανέφερε η γιατρός Γκρασιέλα Ολόκο της κλινικής Σαν Φελίπε και πρόσθεσε ότι «είχε οίδημα στον εγκέφαλο και ουδέποτε ανέκτησε τις αισθήσεις του. Το οίδημα χειροτέρευε ώρα με την ώρα επηρεάζοντας τη λειτουργία των υπόλοιπων ζωτικών οργάνων με αποτέλεσμα να καταλήξει το μεσημέρι της Πέμπτης (25/7) από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια επέμβασης για έναν θρόμβο στον εγκέφαλο».

Another tragedy as Hugo Santillan passes away

Unlike Maxim Dadshev, who had the great Buddy McGirt aware what was going on and with the health of his fighter in mind. Santillan had these idiots holding the guy up when he needed help

Harrowing

R.I.P pic.twitter.com/99e969JzGl

