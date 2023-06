Νέο Partygate στη Βρετανία – Προσωπικό των Συντηρητικών διασκεδάζει μέσα στο lockdown

Πριν ακόμη κλείσει η υπόθεση του Partygate που οδήγησε στην πτώση του Μπόρις Τζόνσον από την πρωθυπουργία και θα οδηγούσε και σε πειθαρχική ποινή, αν δεν είχε προλάβει να παραιτηθεί, έρχεται και δεύτερος γύρος.

Νέα βίντεο από την περίοδο του lockdown το οποίο έφερε στο φως η Daily Mirror δείχνει προσωπικό που εργαζόταν για το Συντηρητικό Κόμμα να διασκεδάζει σε πάρτι στα γραφεία κατά παράβαση των κανόνων για τον κορωνοϊό.

🚨 | BREAKING: A first ever video of partygate has been leaked showing the Tories drinking, dancing and LAUGHING at breaking covid rules

“Are you filming this? As long as we’re not steaming that we’re like, bending the rules ahahah” pic.twitter.com/7Rd5E3PMzI

