Νέο ατύχημα σε αεροδρόμιο στην Ιαπωνία: Συγκρούστηκαν ξανά αεροσκάφη

Ακόμη ένα ατύχημα, το δεύτερο κατά σειρά, μέσα σε λίγες εβδομάδες, σημειώθηκε σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας, με δύο αεροπλάνα να συγκρούονται στον διάδρομο προσγείωσης.

Τι συνέβη

Συγκεκριμένα, ένα αεροσκάφος της Korean Air Lines συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος της Cathay Pacific Airways στο αεροδρόμιο New Chitose, στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας.

Το ατύχημα συνέβη όταν το αεροπλάνο της Korean Air ετοιμαζόταν για απογείωση, δήλωσε ο αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας.

Στο αεροπλάνο της Korean Air επέβαιναν 289 επιβάτες και μετέδωσε το STV Japan δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk

— Ifeng News (@IFENG__official) January 16, 2024