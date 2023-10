Νεκρός ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς μετά από ισραηλινή επιδρομή

Ο επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς σκοτώθηκε σήμερα μαζί με μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σπίτι τους, καθώς το Ισραήλ συνέχισε τους βομβαρδισμούς του στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τζεχάντ Μχεϊσέν, ένας από τους βασικούς ηγέτες της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι του στη Γάζα σήμερα, ανέφερε σήμερα ένα πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στη Χαμάς.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνέχισαν σήμερα να εξαφανίζουν γειτονιές σε ολόκληρο τον θύλακα των 25 μιλίων, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του νότου που το Ισραήλ είχε κηρύξει «ασφαλείς ζώνες».

