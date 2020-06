Νεκρός από πυρά της Εθνοφρουράς σε διαδήλωση για τη δολοφονία του George Floyd

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διατρανώνει ότι εγώ είμαι «ο νόμος και η τάξη» η Εθνφρουρά στο Κεντάκι παραδέχτηκε ετεροχρονισμένα ότι ένας διαδηλωτής πέθανε από τα πυρά που εκτόξευσαν οι Αρχές για να «κατευνάσουν» τα οργισμένα πλήθη που διαδήλωσαν σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια για τη δολοφονία του Goerge Floyd.

Δημοφιλής Αφροαμερικανός ιδιοκτήτης εστιατορίου έχασε τη ζωή του στην πόλη Λούιβιλ χθες Δευτέρα. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Λούιβιλ αποπέμφθηκε και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν πως στελέχη της αστυνομίας έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τις κάμερες που φορούν για να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων, διευκρίνισε ο δήμαρχος Γκρεγκ Φίσερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είχαμε μια φρικτή τραγωδία χθες βράδυ στη συμβολή της 26ης οδού και της Μπρόντγουεϊ», είπε ο Φίσερ. «Χάσαμε έναν υπέροχο πολίτη, που ονομαζόταν Ντέιβιντ Μάκατι», πρόσθεσε.

Ο θάνατος του Μάκατι, ιδιοκτήτη του εστιατορίου YaYa’s BBQ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, είναι η δεύτερη πρόσφατη περίπτωση στην οποία τα στελέχη της αστυνομίας δεν ενεργοποίησαν τις κάμερες που φορούν σε συμβάν με χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με συνέπεια θάνατο μέλους φυλετικής μειονότητας στη Λούιβιλ.

Όπως σε δεκάδες άλλες αμερικανικές πόλεις, οι συμμετέχοντες στη διαδήλωση στη Λούιβιλ εξοργίστηκαν από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου μαύρου ο οποίος δολοφονήθηκε από λευκούς αστυνομικούς, υπέστη ασφυξία καθώς το γόνατο αστυνομικού πίεζε τον λαιμό του επί σχεδόν εννιά λεπτά.

Διαμαρτύρονταν επίσης εναντίον της αστυνομίας στη Λούιβιλ, στελέχη της οποίας πυροβόλησαν και σκότωσαν πρόσφατα την 26χρονη Μπριόνα Τέιλορ στην είσοδο του σπιτιού της, όπου είχαν ένταλμα να κάνουν έρευνα απροειδοποίητα. Οι διαδηλώσεις εναντίον του ρατσισμού και οι ταραχές συγκλονίζουν τις ΗΠΑ απ’ άκρου σ’ άκρο, με τις Αρχές σε διάφορα αστικά κέντρα να παρατείνουν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας που επέβαλαν, με την ελπίδα να αποτρέψουν την έβδομη συνεχόμενη νύχτα λεηλασιών και βανδαλισμών στο περιθώριο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Φλόιντ. Δεν είναι σαφείς οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Μάκατι, είπε ο Φίσερ.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι αρχές γνωρίζουν πως δύο αστυνομικοί της Λούιβιλ και δύο άνδρες της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν πως ανταπέδωσαν πυρά που δέχθηκαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, υποσχέθηκε ότι θα διενεργηθεί διεξοδική έρευνα. «Η δέσμευσή μου είναι ότι θα σας πούμε την αλήθεια, όποια κι αν είναι», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

