Νεκρός 72χρονος εκτροφέας κροκόδειλων – Κατακρεουργήθηκε από τα ερπετά του

Εκτροφέας κροκόδειλων στην Καμπότζη κατακρεουργήθηκε από περίπου 40 ερπετά, αφού έπεσε στον περίβολό τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 72χρονος Luan Nam προσπαθούσε να μετακινήσει ένα από τα ζώα έξω από ένα κλουβί όταν αυτό άρπαξε το ξύλο του και τον τράβηξε μέσα.

Στη συνέχεια, επιτέθηκαν κι οι άλλοι κροκόδειλοι και σκότωσαν τον άνδρα.

Crocodile farmer torn to pieces by 40 of his own reptiles https://t.co/zOIRrBav7I

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 27, 2023