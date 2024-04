Νεκρό 21χρονο μοντέλο και ο σύντροφός της σε τροχαίο στην Ιταλία – Η Ferrari τους κόπηκε στα δύο

Ένα 21χρονο μοντέλο και ο 40χρονος σύντροφός της έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο, όταν η Ferrari που οδηγούσαν προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το τροχαίο συνέβη την περασμένη Κυριακή (31/3) ενώ το ζευγάρι κινούνταν με το αυτοκίνητό τους, αξίας 116 χιλιάδων ευρώ, με ταχύτητα κοντά στα 200 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το όχημα κόπηκε στα δύο κατά την πρόσκρουση και το ζευγάρι βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Βρέθηκαν μόνο δυο χρυσά ρολόγια

Μόνο το πίσω μέρος του κινητήρα παρέμεινε ανέπαφο, όπως αναφέρει το Need to Know, το οποίο επικαλείται την εφημερίδα Sun. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα, η αστυνομία, τα ασθενοφόρα και οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.

Η 21χρονη Anna Kraevskaya καθόταν στη θέση του συνοδηγού δίπλα στον 40χρονο Hysni Qestaj. Λίγες ώρες πριν, ο Qestaj, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο Dj Style Q, εργαζόταν σε ένα κλαμπ στην Ελβετία. Ο 40χρονος ζούσε στο Villeneuve της Ελβετίας και άφησε πίσω του δύο παιδιά, ηλικίας 11 και 14 ετών, τα οποία ζουν με τη μητέρα τους στο Κόσοβο.

Η 21χρονη γεννήθηκε στην Οδησσό της Ουκρανίας, αλλά ζούσε και εκείνη στην Ελβετία. Μαζί με τον Qestaj, μοιράζονταν τα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο μέσω του Instagram, όπου είχαν χιλιάδες ακόλουθους.

Το μόνο αναγνωρίσιμο στοιχείο στον τόπο του δυστυχήματος, όπου βρέθηκαν τα σώματά τους απανθρακωμένα μετά τη φρικτή σύγκρουση, ήταν δύο χαρακτηριστικά χρυσά ρολόγια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο τους είχαν περάσει μια νύχτα στο ελβετικό κλαμπ Jukebox προτού αναχωρήσουν για την Ιταλία.

