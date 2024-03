Nεκρή η ηθοποιός Ρόμπιν Μπέρναρντ- Το πτώμα της βρέθηκε σε χωράφι

Η ηθοποιός Ρόμπιν Μπέρναρντ που έγινε γνωστή από τον ρόλο της στο «General Hospital», πέθανε σε ηλικία 64 ετών και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό της είναι μυστηριώδεις.

Η αστυνομία ανακάλυψε το άψυχο σώμα της ηθοποιού σε χωράφι στο Σαν Τζασίντο της Καλιφόρνια την Τρίτη, σύμφωνα με το RadarOnline. Η μικρή πόλη βρίσκεται σχεδόν 3 ώρες από το Λος Άντζελες και το χωράφι όπου την ανακάλυψαν είναι κοντά σε μια κατοικία που ανήκε στην ηθοποιό.

Αστυνομικές δυνάμεις στάλθηκαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα και η ώρα του θανάτου της αναφέρεται στις 4:05 π.μ., σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα της Ρόμπιν Μπέρναρντ βοήθησαν τον ιατροδικαστή της κομητείας να την ταυτοποιήσει. Ωστόσο, το RadarOnline.com τόνισε πως αυτή είναι η τυπική διαδικασία και ότι όλοι αναγνωρίζονται είτε από τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα, είτε από την ταυτότητά τους.

Robyn Bernard, who played Terry Brock on 'General Hospital' for 16 years and also acted in France, has died at age 64. https://t.co/CQIpGHdurC

— NBC News (@NBCNews) March 14, 2024