Νεκρή από πιστολάκι μαλλιών Ρωσίδα παίκτρια πόκερ

Νεκρή βρέθηκε στο διαμέρισμά της στη Μόσχα μια 26χρονη Ρωσίδα παίκτρια πόκερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή έχασε τη ζωή της στο μπάνιο της, από ηλεκτροπληξία που προήλθε από πιστολάκι μαλλιών.
Η οικογένειά της δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και γι’ αυτό το λόγο ενημέρωσε έναν γείτονά της, ο οποίος βρήκε τη σορό της άτυχης κοπέλας.
Η Λίλια Νοβίκοβα ήταν διάσημη επαγγελματίας παίκτρια πόκερ και μάλιστα είχε συμβόλαιο με την PokerStars. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην Ρωσία καθώς διέθετε δικό της κανάλι στο YouTube, στο οποίο παρέδιδε μαθήματα πόκερ.
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На что надо обратить внимание при переходе на новый стол/новую поляну. Недавно я решила бросить себе вызов и месяц покатать кэш зум. Мтт, конечно же, очень сильно отличаются от данного типа игры, поэтому мне пришлось аджаститься под поляну. Вот мои несколько советов на что стоит обратить внимание, чтобы не быть белой вороной на лимите. 1. Сайзинги. Если мы в мтт привыкли рейзить 2-2,5 бб, то в кэше, где я играю, если ты сток зарейзишь, то на тебя посмотрят как на говно, ну и заколит пол стола. Поэтому смотрим сколько обычный сайзинг рейза этого стола и подстраиваемся. 2. Лики. Сразу обратить внимание кто, что и как играет и это эксплоитить. Например, часто опп делает рейз и даже не ставит кбэт, а если поставить ставку, то легко сдается. Юзаем. 3. Время. Хоть это и относится больше к кэшу, но в разное время играют по-разному. Например, где я играю, больше все шахидничают с утра или в середине ночи. 4. Тип игроков. Если есть возможность, то вам лучше пробить и понять кто играет против вас. Потому что игра рега сильно отливается от игры фиша. Ваш кэп. 5. Стиль стола. Если ваш прошлый стол был пассивным, и вы легко могли стилить, то на новом столе у вас такая страта может не прокатить, потому что вы не один умник такой 🙂 Советы все дефолтны, но многие про них просто забывают. Не забывайте, не расстраивайте вашу Лиай. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
Πηγή: Έθνος