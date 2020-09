Νέες ταυτότητες: Πότε θα εκδοθούν – Τι ισχύει με τον Προσωπικό Αριθμό

Τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου του «Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» ανέλυσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Μία από τις βασικές του καινοτομίες είναι η ψηφιακή υπογραφή κάθε Έλληνα πολίτη, που θα εισαχθεί με τις νέες ταυτότητες, οι οποίες θα ξεκινήσουν να εκδίδονται σε λιγότερο από δύο χρόνια. Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τον Προσωπικό Αριθμό που θα έχει ο κάθε πολίτης αλλά και για την ανάπτυξη του δικτύου 5G στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη του υπουργού στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το νέο νομοσχέδιο κινείται σε τρεις άξονες:

1.Ρυθμίζει νομοθετικά ζητήματα που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα

2.Ενοποιεί σε ένα κείμενο όλη την βασική νομοθεσία είκοσι και πλέον ετών αναφορικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση- επικαιροποιώντας τις σχετικές διατάξεις όπου αυτό είναι αναγκαίο και

3.Ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο δυο ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες αφορούν σε δυο κομβικά ζητήματα-την ψηφιακή προσβασιμότητα και τα ανοιχτά δεδομένα.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο νομοσχέδια, με πάνω από 230 άρθρα…Είναι μια πράξη αναγνώρισης, προσπαθεί να κωδικοποιήσει νομοθεσία, όλη η νομοθεσία για την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες να βρίσκεται σε ένα σημείο αναφοράς. Θεωρούμε ότι ο Κώδικας είναι το 50% της μεγάλης δουλειάς σε συνδυασμό με την Βίβλο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ψηφιακές υπογραφές και νέες ταυτότητες

Όσον αφορά τις ψηφιακές υπογραφές ο υπουργός ανέφερε «Έχουμε ένα νέο πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές, το οποίο είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι έρχεται η ψηφιακή υπογραφή περισσότερο στην ζωή μας. Θα έρθει με τις νέες ταυτότητες οι οποίες σε λιγότερο από δύο χρόνια θα αρχίσουν να εκδίδονται και η κάθε νέα ταυτότητα θα περιλαμβάνει ψηφιακή υπογραφή για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα αναφέρει πότε χρησιμοποιούμε την ψηφιακή υπογραφή, πώς λειτουργεί. Είναι πολύ καίριο να είναι σαφές το πλαίσιο του πότε ισχύει η ψηφιακή υπογραφή και ποιοι είναι οι κανόνες που την διέπουν»

Το δίκτυο 5G στην Ελλάδα

Μιλώντας για την ανάπτυξη του δικτύου 5G, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχολίασε ότι πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση. «Είναι το πιο εξωστρεφές από όσα κάνουμε. Αυτή η παρέμβαση περιλαμβάνει κατά βάση την ίδρυση του ταμείου Φαιστός. Είναι μια καινοτομία, η ίδρυση του ταμείου ΦΑΙΣΤΟΣ. Το μεγάλο κενό στη συζήτηση για το 5G δεν είναι δημοπρασία των συχνοτήτων. Το κενό που υπάρχει είναι η ανάπτυξη του σχετικού οικοσυστήματος, δηλαδή να υπάρξουν επαρκείς εταιρείες οι οποίες θα αξιοποιήσουν αυτές τις συχνότητες και θα παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες στον κόσμο. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε δύο πράγματα: το Δημόσιο από την μια δεσμεύει κάποιες συχνότητες τις οποίες δεν δημοπρατεί και τις οποίες παραχωρεί για ερευνητικούς σκοπούς ή τις παραχωρεί για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κι υπάρχει κι ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι ότι το Δημόσιο έρχεται και παρεμβαίνει δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο ταμείο, το πρώτο στον κόσμο, το οποίο θα επενδύει μόνο στην ανάπτυξη συχνοτήτων 5G».

Το δίκτυο Fiber To The Home

Όσον αφορά το Fiber To The Home, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως για την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και για περιοχές χαμηλής όχλησης θα ισχύει το πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα για τα δίκτυα φυσικού αερίου, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης (θα χρειάζεται απλή γνωστοποίηση) από τους δήμους. «Απλοποιούμε τη διαδικασία για τις οπτικές ίνες. Στα λεγόμενα έργα χαμηλής όχλησης θα ισχύσει ό,τι ισχύει και στο φυσικό αέριο κι άρα δεν θα χρειάζεται πλέον η άδεια θα χρειάζεται μόνο μια γνωστοποίηση, αναφορά στον οικείο δήμο, κι άρα θεωρούμε ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία, καθώς είχε παρατηρηθεί ότι χρειαζόταν κάποιος πολίτης για να τραβήξει οπτική ίνα στο σπίτι του περίπου 3,5 μήνες, εφόσον υπάρχει κάλυψη στην περιοχή», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Επίσης για τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης ο υπουργός τόνισε, ότι ««στις ‘λευκές περιοχές’ της τηλεόρασης προσθέτουμε νέες περιοχές για να φτάσουμε μια σχεδόν ολοκληρωτική κάλυψη κι εξασφαλίζουμε ότι η κάλυψη πλέον θα ισχύσει για 8 χρόνια με εγγύηση».

Ο Προσωπικός Αριθμός

«Τελικά δεν θα είναι ο ΑΦΜ, αλλά θα είναι ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) συν τρία αριθμητικά ψηφία που θα προστεθούν στην αρχή, θα μπαίνουν μπροστά», ξεκαθάρισε για τον νέο Προσωπικό Αριθμό που θα συνοδεύει τους πολίτες στις νέες ταυτότητες ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο ΠΑ θα διαθέτει 12 ψηφία εκ των οποίων τα 9 θα είναι ο ισχύων ΑΦΜ και τα υπόλοιπα θα περιλαμβάνουν γράμματα.

Πηγή: Έθνος