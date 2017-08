Νέες κινηματογραφικές προτάσεις από την Εξωραϊστική

– Δευτέρα 28/08

Ώρα Προβολής: 20:00

Ο Γιος του Μεγαλοπατούσα (Μεταγλωττισμένο) / The Son Of Bigfoot – Διάρκεια: 92 λεπτά, Κινούμενα Σχέδια.

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πίτερ Στάσεν. Με τις φωνές των: Σπύρος Μπιμπίλας, Χρήστος Πλαΐνης, Αποστόλης Ψυχράμης, Πέτρος Δαμουλής, Κατερίνα Γκίργκις, Αυγερινός Σουλόπουλος, Θέμης Ψυχογιός, Βούλα Κώστα, Χάρης Βορκάς, Αλέξανδρος Πετρίδης, Λίλιαν Αρχοντή, Θοδωρής Προκοπίου.

Ο νεαρός Άνταμ ξεκινά ένα επικό, παράτολμο ταξίδι για να ξετυλίξει το μυστήριο πίσω από τον χαμένο για χρόνια πατέρα του, που δεν είναι άλλος από τον θρυλικό Μεγαλοπατούσα! Κρυμμένος βαθιά μέσα στο δάσος για πολύ καιρό ώστε να προστατέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του από την HairCo, μία εταιρεία-κολοσσό που θέλει να κάνει πειράματα χρησιμοποιώντας το μοναδικό του DNA, θα πρέπει να επανασυνδεθεί με τον γιο του και, μαζί, να προετοιμαστούν για τον επερχόμενο κίνδυνο.

– Δευτέρα 28/08 έως Τετάρτη 30/08

Ώρες Προβολής: 28/08 στις 21:45, 29/08 & 30/08 στις 21:30.

Τα Παράπονα στον δήμαρχο / L’ Ora Legale (2017) – Ιταλικά, Διάρκεια: 92′, Κωμωδία.

Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Σαλβατόρε Φικάρα, Βαλεντίνο Πικόνε με τους: Σαλβατόρε Φικάρα, Σαλβατόρε Πικόνε.

Στο μικρό χωριό της Σικελίας, Πιετραμάρε, πλησιάζουν δημοτικές εκλογές. Για πάρα πολλά χρόνια, δήμαρχος ήταν ο διεφθαρμένος Γκαετάνο Πατάνε, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θητεία του. Αυτή τη φορά όμως είναι υποψήφιος κι ο Πιερπάολο Νατόλι, υποδειγματικός πολίτης, γεμάτος ήθος και ιδανικά. Ενάντια στις πιθανότητες ο Πιερπάολο κερδίζει τις εκλογές και μια νέα εποχή νομιμότητας και τάξης αρχίζει στην πόλη. Είναι έτοιμοι όμως οι κάτοικοι της να την υποδεχτούν; Τεράστια επιτυχία στην Ιταλία, το φιλμ του κωμικού διδύμου θα μπορούσε να έχει γυριστεί και στην Ελλάδα – πράγμα που εξηγεί τον λόγο για τον οποίο θα χαμογελάσεις περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκειά του αναγνωρίζοντας κομμάτια μιας ελληνικής πραγματικότητας που μένει άθικτη δεκαετίες ολόκληρες.

– Πέμπτη 31/08 έως Κυριακή 03/09

Ώρα Προβολής: 19:50

Εγώ Ο Απαισιότατος 3 (Μεταγλωττισμένο) / Despicable Me 3 – Διάρκεια: 90 λεπτά, Κινούμενα Σχέδια.

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πιερ Κόφιν και Κάιλ Μπάλντα. Ακούγονται οι φωνές των: Γιάννης Ζουγανέλης, Λευτέρης Ελευθερίου.

Ο αγαπημένος μας Γκρου, λοιπόν, επανέρχεται σε άλλη μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Βλέπετε, εκεί που σχεδίαζε να κλέψει το φεγγάρι και να γίνει επιτέλους ένας πρωτοκλασάτος «κακός», υιοθέτησε τρία μικρά κοριτσάκια, παντρεύτηκε την πράκτορα της Αντιτρομοκρατικής Λούσι και έπιασε κι εκείνος δουλειά στην Αντιτρομοκρατική. Τώρα, όμως, που έχει να αντιμετωπίσει τον Μπαλτάζαρ Μπρατ, ένα εμμονικό πρώην παιδί θαύμα της δεκαετίας του ’80! που έχει εξελιχθεί σε παρανοϊκό κακοποιό, ο Γκρου τα βρίσκει σκούρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξαφνικά μαθαίνει πως έχει ένα δίδυμο αδερφό, τον Ντρου, που είναι όλα όσα ο Γκρου δεν είναι: όμορφος, πλούσιος, με μακριά, ξανθά μαλλιά και «επαγγελματίας» κακοποιός!

– Πέμπτη 31/08 έως Κυριακή 03/09

Ώρα Προβολής: 21:40

Tulip Fever / Ο Πυρετός Της Τουλίπας – Αγγλικά, Διάρκεια: 107 λεπτά, Δραματική Εποχής.

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζάστιν Τσάντγουικ με τους: Αλίσια Βικάντερ, Κάρα Ντελεβίν, Ζακ Γαλιφιανάκης, Κριστόφ Γουόλτζ, Τζακ Ο’ Κόνελ, Ντέιν Ντε Χάαν, Χόλιντεϊ Γκρένγκερ, Τομ Χολάντερ.

Η ιστορία, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Deborah Moggach, τοποθετείται στο Άμστερνταμ του 17ου αιώνα, και συγκεκριμένα μιλάμε για την εποχή της «Μανίας της Τουλίπας». Ήταν τότε που πρωτοεισήχθη το λουλούδι-σύμβολο στην Ολλανδία και ολόκληρη η χώρα επένδυε στο αρχικώς πανάκριβο αγαθό, μέχρι που η φούσκα έσκασε και πήρε πολλούς ο κατήφορος!

Από το βιβλίο στο σενάριο και στη μεγάλη οθόνη.

Όταν η παραγωγός Άλισον Όουεν διάβασε το ομότιτλο βιβλίο της Ντέμπορα Μόγκα, «Ο Πυρετός της Τουλίπας», το ερωτεύτηκε αμέσως. «Είναι ένα πολυεπίπεδο βιβλίο και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το συμπτύξω, αλλά αυτή ήταν και η πρόκληση για εμένα, να καταφέρω να τα βάλω όλα στο σενάριο. Είναι μία υπέροχη ιστορία αγάπης, που στην ουσία της υπάρχει μία μεταφορά πάνω στην αγάπη, τον πόθο και το πάθος. Οι πιο ακριβές τουλίπες ήταν αυτές που είχαν δυο χρώματα και ρίγες. Εκείνη την εποχή δεν γνώριζαν ότι ο λόγος που αυτές οι τουλίπες ήταν τόσο διαφορετικές ήταν εξαιτίας ενός ιού. Εντελώς ειρωνικά, λοιπόν, οι πιο ακριβές τουλίπες ήταν οι άρρωστες τουλίπες, αυτές που κουβαλούσαν μέσα τους την ασθένεια και στο τέλος σάπιζαν. Και αυτό είναι μία εξαιρετική μεταφορά πάνω στον παράνομο έρωτα που ζουν οι δύο πρωταγωνιστές: Είναι αυτή η θαυμάσια αγάπη, αυτό το μεγάλο πάθος, αλλά επειδή είναι μια παράνομη αγάπη, φέρει επίσης τους σπόρους της αυτοκαταστροφής», εξηγεί η Μόγκα.

Η Αλίσια Βικάντερ, που υποδύεται τη Σοφία, ήθελε πολύ να λάβει μέρος στην ταινία. «Γνώριζα ότι το σενάριο ήταν του Τομ Στόπαρντ και είχα ήδη δουλέψει μαζί του στην «Άννα Καρένινα». Με το που διάβασα το σενάριο το ερωτεύτηκα. Είναι μία ταινία εποχής, αλλά αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ο ρυθμός, η ένταση και οι έξυπνοι διάλογοι», σχολιάζει η Βικάντερ. Ο Ντέιν Ντε Χάαν, που υποδύεται τον Γιαν, αποφάσισε τη συμμετοχή του στην ταινία επειδή τον άγγιξε η σχέση που είχε το σενάριο με τον σύγχρονο κόσμο. «Ήταν η πρώτη φορά που κατέρρευσε η αγορά. Η πρώτη φορά που ο κόσμος παθιάστηκε με την αγορά υλικών αγαθών που ουσιαστικά δεν είχαν καμία αξία», λέει ο Ντε Χάαν. Ο σκηνοθέτης Τζάστιν Τσάντγουικ προσθέτει: «Στην πραγματικότητα δεν ήθελα καθόλου να κάνω μια ταινία εποχής, αλλά μόλις διάβασα το βιβλίο δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Κατάλαβα αμέσως ότι μπορούσα να το δω κάτω από ένα σύγχρονο πρίσμα και αυτό ακριβώς έκανα, με τη βοήθεια του σεναριογράφου, Τομ Στόπαρντ».