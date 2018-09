Τα Village Cinemas Βόλου έχουν προγραμματίσει, μέχρι και το τέλος της χρονιάς, προβολές των κορυφαίων ταινιών της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας και πάντα σε πρώτη προβολή στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας για την πόλη.

Τα είδη των ταινιών καλύπτουν όλους τους τομείς της κινηματογραφικής διασκέδασης σήμερα, ξεκινώντας από τις καλύτερες οικογενειακές ταινίες, τις καλύτερες περιπέτειες και κωμωδίες, ταινίες επιστημονικής φαντασίας από κορυφαίους παραγωγούς και φυσικά μεγάλες ελληνικές ταινίες που αναμένεται να προσελκύσουν πληθώρα θεατών.

Μεγάλοι ηθοποιοί θα εμφανιστούν στις προβολές στα Village Cinemas του Βόλου, όπως και star του ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου (π.χ. Lady Gaga στο «A Star is Born») ενώ και οι υπερ-ήρωες έχουν ξανά την τιμητική τους με νέες ταινίες (π.χ. «Aquaman» και «Venom»).



Στις ελληνικές παραγωγές συναντάμε το «Αιγαίο SOS» και το «The Bachelor 3» – αξίζει να σημειώσουμε πως το προηγούμενο «The Bachelor 2» ήταν η ελληνική ταινία με τα περισσότερα εισιτήρια της σεζόν, ενώ ήταν και η πρώτη σε εισιτήρια ελληνική κωμωδία της τελευταίας εξαετίας. Ανάμεσα στις νέες ταινίες υπάρχουν και τα «First Man» και «Bohemian Rhapsody» (για τη ζωή και το έργο του Freddie Mercury των Queen), δύο ταινίες που έχουν ήδη ανοίξει τα προγνωστικά σχετικά με επερχόμενες βραβεύσεις, όπως επίσης και η αναβίωση αγαπημένων μύθων του κινηματογραφικού και εν γένει καλλιτεχνικού σύμπαντος («Mary Poppins», «The Nutcracker», «The Grinch», «Fantastic Beasts and the crimes of Grindelwald»).

Το πλήρες πρόγραμμα των προβολών διαμορφώνεται ως εξής:

Σεπτέμβριος

13/9 Equalizer 2

13/9 Predator

20/9 Johnny English strikes again

27/9 Smallfoot (animation)

Οκτώβριος

4/10 A star is born

4/10 Venom

11/10 First man

11/10 Bad times at the El Royale

18/10 Peppermint

25/10 Halloween

Νοέμβριος

1/11 Bohemian rhapsody

1/11 The nutcracker and the four realms

8/11 Girl in the spiders web

15/11 Fantastic beasts and the crimes of Grindelwald

15/11 Widows

15/11 Αιγαίο SOS (ελληνική ταινία)

22/11 Ralph breaks the internet (animation)

22/11 Robin Hood origins

29/11 Creed 2

Δεκέμβριος

6/12 The Grinch (animation)

6/12 Asterix the secret of the magic potion (animation)

13/12 Mortal engines

20/12 Aquaman

20/12 Bublebee

20/12 Mary Poppins returns

25/12 Bachelor 3 (ελληνική ταινία)

27/12 Alita battle angel