Νεαρή Βολιώτισσα κληρονόμησε καλλιτεχνικά γονίδια και ξεχωρίζει

Η Κατερίνα Θεοχάρη στα 17 χρόνια της δείχνει αποφασισμένη να αξιοποιήσει τα καλλιτεχνικά γονίδια που κληρονόμησε από τη μητέρα της. Παρά το νεαρό της ηλικίας της γράφει στίχους και μουσική, ενώ τα καταφέρνει εξίσου καλά και στο τραγούδι. Πριν από λίγες ημέρες η ταλαντούχα κοπέλα, η οποία φέτος αποφοίτησε από τη Β’ τάξη του 1ου Γενικού Λυκείου Βόλου, απέσπασε έπαινο για τη συμμετοχή της στον φετινό μουσικό διαγωνισμό της «Βουλής των Εφήβων». Συμμετείχε με το τραγούδι «Possible» και εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή χρησιμοποιώντας τρεις γλώσσες στους στίχους. Ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά, τα οποία μιλάει άπταιστα μια και η μητέρα της κατάγεται από την Ουκρανία. Απόψε, μάλιστα, θα παρουσιάσει τη βραβευμένη δημιουργία της στο κοινό της πόλης, αφού λίγο μετά τις εννιά το βράδυ θα τραγουδήσει στην πλατεία Πανεπιστημίου συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην 11η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.

Η 17χρονη Κατερίνα θα παρουσιάσει 12 τραγούδια, κυρίως ποπ και μπαλάντες, ενώ θα συνοδέψει τον εαυτό της παίζοντας πιάνο και κιθάρα. Μαθήτρια της Βολιώτισσας υψιφώνου Σύλβια Τσιμπανάκου, συνεχίζει παράλληλα τα μαθήματα πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο υπό τις οδηγίες της Ελένης Λεφάκη. Πάντως, η ενασχόλησή της με τη μουσική έμοιαζε προδιαγεγραμμένη, κληρονομώντας την καλλιτεχνική κλίση της μητέρας της.

«Μπορώ να πω ότι διαθέτουμε… καλλιτεχνικό DNA στην οικογένεια», είπε χαμογελώντας και πρόσθεσε: «Η μητέρα μου έκανε μπαλέτο, αλλά και σύγχρονους και παραδοσιακούς χορούς. Και φυσικά έπαιζε πιάνο. Πάντα υπήρχε πιάνο στο σπίτι μας, οπότε όλα ήρθαν τόσο αβίαστα». Η Κατερίνα Θεοχάρη ξεκίνησε τα μαθήματα πιάνου σε ηλικία έξι ετών και μάλιστα όχι στην Ελλάδα, αλλά στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας, όπου έζησε τη διετία 2006/08: «Εκείνο το διάστημα μετακομίσαμε για οικογενειακούς λόγους στην Ουκρανία. Όσο ήμουν εκεί, μας έγραψαν σε ωδείο, τόσο τον αδερφό μου, όσο κι εμένα. Ο αδερφός μου έκανα φλάουτο, αλλά σταμάτησε, ενώ εγώ συνέχισα κι εκτός από τα μαθήματα πιάνου ήμουν και στη χορωδία κάνοντας φωνητική. Με το που επιστρέψαμε στην Ελλάδα, έκανα για κάποιο διάστημα και αρμόνιο, όπως και κιθάρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αφοσιώθηκα στο πιάνο. Με ενδιαφέρει να πάρω το πτυχίο, όμως μετά τις πανελλήνιες. Φέτος θα κάνω μία μικρή παύση, λόγω των φροντιστηρίων και των μαθημάτων στη Γ’ Λυκείου».

Η εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση απασχολεί την ταλαντούχα Βολιώτισσα, η οποία ενδιαφέρεται για δύο σχολές. Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή η Αγγλική Φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να συνδυάσει τις σπουδές με το τραγούδι: «Σαφώς και με ενδιαφέρει η μουσική, αλλά με την προϋπόθεση να τη συνδυάσω με τις σπουδές. Σκέφτομαι ότι εάν πάω σε μία άλλη πόλη, θα μου δοθούν ενδεχομένως και περισσότερες ευκαιρίες στο μουσικό κομμάτι. Πιο πολύ στο τραγούδι. Τώρα θέλω να περάσω στο πανεπιστήμιο. Η μουσική δεν φεύγει από μέσα μου. Το πλέον σημαντικό είναι πως κάνω ό,τι μου αρέσει, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη της οικογένειάς μου».

Η Κατερίνα συστήθηκε στο ευρύ κοινό τον περασμένο Δεκέμβριο. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα συμμετείχε σε οντισιόν από το γνωστό talent show «The Voice of Greece», αν και το ανεπίσημο… ντεμπούτο της πάνω στη σκηνή έγινε λίγα χρόνια νωρίτερα. «Το 2010 τραγούδησα σε ένα γάμο. Αφιέρωσα στο ζευγάρι ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα, το «Ben» του Μάικλ Τζάκσον. Είναι ένας από τους καλλιτέχνες που λατρεύω και με έκαναν να ασχοληθώ, με το τραγούδι, τη μουσική, το χορό, τα πάντα», θυμήθηκε χαριτολογώντας, για να αναφερθεί στη συνέχεια στην εμπειρία που είχε στο μουσικό reality που προβλήθηκε από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ:

«Στο «The Voice» τραγούδησα πάλι Mάικλ Τζάκσον ερμηνεύοντας το «Τhe way you make my feel». Ήταν μία όμορφη εμπειρία, αλλά από την άλλη πάνω στο stage κατάλαβα ότι δεν ήταν ο τρόπος που θέλω να πετύχω στη μουσική και το τραγούδι. Φυσικά ανάλογα προγράμματα κάνουν πιο αναγνωρίσιμο ένα νέο καλλιτέχνη. Όμως από την άλλη, βλέπουμε να προτιμούν άτομα που θα φέρουν τηλεθέαση κι όχι επειδή έχεις ταλέντο. Τα talent shows είναι ο εύκολος τρόπος για να σε γνωρίσει ο κόσμος, όμως ο δρόμος για να πετύχεις είναι πιο δύσκολος. Όταν βγήκα ήμουν ενθουσιασμένη. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Είχα μεν άγχος, αλλά εκείνη την στιγμή σημασία είχε η μουσική και πώς θα τα πήγαινα. Ήθελα να το απολαύσω, όπως κι έγινε».

Από εκείνη τη βραδιά, η νεαρή δημιουργός κράτησε τις συμβουλές της κριτικής επιτροπής, την οποία αποτελούσαν οι Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Κωστής Μαραβέγιας και Πάνος Μουζουράκης, αλλά και τα… πειράγματα των φίλων και συμμαθητών της την επόμενη ημέρα προβολής του προγράμματος: «Η αλήθεια είναι πως το ήξεραν ελάχιστοι. Ειδικά στο σχολείο. Το κράτησα κρυφό, μέχρι που εμφανίστηκα στην τηλεόραση. Όσοι παρακολούθησαν το επεισόδιο εκείνη την ημέρα, ένιωσαν έκπληξη».

Όσο για τις αρετές που ξεδίπλωσε στη στιχουργική; Μέσα από το «Possible» που βραβεύτηκε πριν από λίγο καιρό με την είσοδό της στην τελικά 12άδα, η Κατερίνα Θεοχάρη έδωσε το στίγμα της για το μέλλον. «Στο συγκεκριμένο κομμάτι, έγραψα για τα όνειρα και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Πώς πρέπει να κυνηγάμε όσα ονειρευόμαστε. Όσο γιατί θέλησα να γράψω μία τρίγλωσση μπαλάντα; Είπα να κάνω κάτι διαφορετικό κι έτσι το ηχογράφησα στα ελληνικά, τα ρωσικά και τα αγγλικά», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ σιγοτραγούδησε το ρεφρέν που δείχνει να την εκφράζει απόλυτα: «Κλειδί για να πετύχεις, είναι η σκληρή δουλειά, θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες και προβλήματα πολλά, μα όλα αυτά θα σε βοηθήσουν να φτάσεις πιο ψηλά. κάνε όνειρα κι εάν σου φαίνονται τρελά, όλα είναι δυνατά αρκεί να το θέλει η καρδιά, αφιέρωσε την ψυχή σου σε ό,τι αγαπά».

του Χριστόφορου Σεμέργελη