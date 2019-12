Νέα Ζηλανδία: Εικόνες τρόμου από την έκρηξη ηφαιστείου – «Δεν εντοπίζεται ίχνος ζωής»

H αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (τοπική ώρα) ότι δεν αναμένει να βρει άλλους επιζώντες έπειτα από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, από την οποία έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ανθρώπων. Σύμφωνα με το Reuters, έως και 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη – το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για 18 τραυματίες.

Police can confirm five people are now confirmed to have died in the White Island volcanic eruption. Our sincere… Publiée par New Zealand Police sur Lundi 9 décembre 2019

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio New Zealand μετέδωσε ότι η κατάσταση μερικών από τους τραυματίες είναι σοβαρή. «Δεν εντοπίσαμε κανένα ίχνος ζωής» ανέφερε η αστυνομία έπειτα από τις αναγνωριστικές πτήσεις που πραγματοποίησαν ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη πάνω από το νησί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).

«Η αστυνομία θεωρεί ότι όποιος θα μπορούσε να έχει απομακρυνθεί ζωντανός από το νησί, διασώθηκε την ώρα της εκκένωσης», σημειώνει η ανακοίνωση. Η αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι την ώρα της έκρηξης λιγότεροι από 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο νησί. Οι διασώστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν εξαιτίας του φόβου για νέα έκρηξη, ενώ αυτή τη στιγμή είναι νύχτα στη Νέα Ζηλανδία.

The wind has really picked up here in Whakatāne and it’s freezing cold. Whakaari is 50km off shore in the direction of the lightning. #Whakaari #WhiteIsland @radionz pic.twitter.com/raGYbiwtnG — Katie Scotcher (@katiescotcher) December 9, 2019

Two amazing videos from moments after the #eruption of #Whakaari #WhiteIsland. The response is ongoing, follow @NZcivildefence for latest updates and any official instructions.

Source: Instagram @ AllessandroKauffmann pic.twitter.com/bxUBPJ5WLq — Dr. Angela Doherty (@lavagirlnz) December 9, 2019

Ο αναπληρωτής επίτροπος Νέας Ζηλανδίας Τζον Τιμς δήλωσε ότι στο νησί Γουάιτ βρίσκονταν τόσο ξένοι όσο και Νεοζηλανδοί τη στιγμή της έκρηξης. Κάμερα η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στο ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας και την οποία διαχειριζόταν η Υπηρεσία Γεωλογικών Κινδύνων της Νέας Ζηλανδίας GeoNet δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να περπατά κοντά στο χείλος του κρατήρα, όπου η παρουσία λευκού καπνού σε χαμηλό επίπεδο είναι διαρκής λίγο προτού σημειωθεί η έκρηξη στις 14:11.

Στις 14:00 η κάμερα αυτή κατέγραψε μια ομάδα ανθρώπων, που φαίνονται σαν κουκίδες μπροστά στο τεράστιο ηφαίστειο, ακριβώς στην άκρη του κρατήρα. Στις 14:10, μόλις ένα λεπτό πριν από την έκρηξη, η ομάδα απομακρύνεται από τον κρατήρα ακολουθώντας ένα μονοπάτι κατά μήκος του. Δεν είναι σαφές αν η ομάδα, η οποία φαίνεται να περιλάμβανε περίπου 12 ανθρώπους, κλήθηκε να απομακρυνθεί ή απλώς συνέχισε την περιήγησή της αγνοώντας τον κίνδυνο που πλησίαζε.

Το επόμενο πλάνο που κατέγραψε η κάμερα είναι στις 14:20 και δείχνει ένα κομμάτι εξαρτήματος σαν να έχει πέσει ή να έχει καταστραφεί η κάμερα. Οι άλλες τρεις κάμερες που ήταν τοποθετημένες στο ηφαίστειο δείχνουν μια παρεμφερή αλληλουχία εικόνων με εκείνη που έχει καταγραφεί στις 14:20. Η κάμερα από τον πυθμένα του ηφαιστείου γίνεται μαύρη, η κάμερα από το δυτικό χείλος του κρατήρα δείχνει μια πελώρια στήλη μαύρου και γκρίζου καπνού. Μια κάμερα που δείχνει ολόκληρο το νησί από την ανατολική ακτή του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, σε απόσταση περίπου 50 χλμ., κατέγραψε τη στήλη καπνού να υψώνεται χιλιάδες πόδια προς τον ουρανό.

Πηγή: Έθνος