Νέα Υόρκη: Πυρκαγιά στο εμβληματικό κοσμηματοπωλείο Tiffany

Πυρκαγιά ξέσπασε, το πρωί της Πέμπτης, σε κατάστημα του εμβληματικού κοσμηματοπωλείου Tiffany στο Μανχάταν, στην πολυσύχναστη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε και η φωτιά έσβησε νωρίς το μεσημέρι, περί τις 12:00, αφήνοντας πίσω δύο τραυματίες, δεν παρατηρήθηκαν ωστόσο φθορές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού σχηματίστηκε γύρω από το κατάστημα, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ την ίδια στιγμή πλήθος πυροσβετικών δυνάμεων έσπευσε στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν την πυρκαγιά να εκδηλώνεται στο υπόγειο του καταστήματος και να ξεκινά από μετασχηματιστή υψηλής τάσης.

Τουρίστες και κάτοικοι που περνούσαν από τη δημοφιλή περιοχή σταμάτησαν έκπληκτοι και συνάμα τρομοκρατημένοι, τραβώντας βίντεο και φωτογραφίες.

Tiffany & Co. flagship NYC store catches fire, fresh off a recent renovation that reportedly cost around $500 million.pic.twitter.com/iBrowmtSuu

— Complex (@Complex) June 29, 2023