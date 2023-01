Νέα Υόρκη: Δύο αεροσκάφη «τράκαραν» στο αεροδρόμιο JFK

Λίγες μέρες μετά την παραλίγο σύγκρουση αεροσκαφών της εταιρείας Delta Air Lines, με ένα άλλο Boeing 777 της American Airlines στο πολυσύχναστο αεροδρόμιο JFK της Νέα Υόρκης, δύο άλλα αεροπλάνα συγκρούστηκαν το πρωί της Τετάρτης στον διάδρομο προσγείωσης.

Σύμφωνα με την Daily Mail, δύο αεροπλάνα της εταιρείας JetBlue συγκρούστηκαν όταν το ένα αεροσκάφος με προορισμό το Πουέρτο Ρίκο χτύπησε την ουρά ενός άδειου αεροσκάφους της ίδιας εταιρείας. Μετά το συμβάν, το αεροπλάνο επέστρεψε στην πύλη και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν, ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

