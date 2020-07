Νέα τουρκική Navtex – Στην κυπριακή ΑΟΖ το «Barbaros»

Νέα Navtex για σεισμογραφικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Barbaros» εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) εξέδωσε η Τουρκία.

Η εκδοθείσα Navtex αφορά θαλάσσια περιοχή νότια – νοτιοανατολικά της Αμμοχώστου και έχει ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Δεσμεύει περιοχές των θαλασσοτεμαχίων «2» και «3», καθώς και μια μικρή περιοχή του τεμαχίου «13» της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η τουρκική Navtex που εξέδωσε σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.61 E

35 19.94 N – 034 48.76 E

34 41.27 N – 034 47.91 E

34 17.81 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.36 E

34 15.83 N – 033 56.44 E

34 41.31 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

Πηγή: kathimerini.gr