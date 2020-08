Νέα τουρκική NAVTEX για το Oruc Reis – Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα έως τις 20 Σεπτεμβρίου

Καμία διάθεση να ρίξει τους τόνους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν φαίνεται να έχει η Τουρκία παρά τις απειλές της Ευρώπης για κυρώσεις και τη διορία ενός μήνα που έχει δώσει στη γειτονική χώρα για αποκλιμάκωση στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ώρα που σύσσωμη – ουσιαστικά – η Ευρώπη απειλεί με κυρώσεις την Τουρκία και η Γαλλία στέλνει στην Aνατολική Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να δίνει την εντολή για απάντηση με έκδοση νέας NAVTEX, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την τρίτη ναυτική οδηγία που εκδίδει ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του τουρκικού σεισμογραφικού σκάφους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N – 027 59.93 E

34 29.50 N – 027 59.90 E

34 49.62 N – 028 00.15 E

35 42.53 N – 030 04.25 E

35 27.57 N – 030 13.35 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Πηγή: Έθνος