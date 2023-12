Νέα στοιχεία για το ατύχημα που προκάλεσε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν με τη Φεράρι του

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ερευνά αυτή τη στιγμή, το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο ηθοποιός Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, όταν η μπλε Ferrari του συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο KIA στη Sunset Boulevard.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο ηθοποιός οδηγούσε απερίσκεπτα πριν από το ατύχημα, γεγονός που ενδεχομένως να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες εναντίον του.

Δημοσιεύματα από το TMZ και την New York Post επικαλούνται ένα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύπτει τη Ferrari του Τζόρνταν να επιδίδεται σε απρόσεκτη οδήγηση, καθώς φαίνεται ότι έτρεχε με μια άλλη Ferrari πριν από τη σύγκρουση με το KIA. Παρά το γεγονός πως δεν τραυματίστηκε κανείς, δεν διενεργήθηκε κανένα τεστ νηφαλιότητας και ο Τζόρνταν έφυγε από τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να γίνουν συλλήψεις.

Δείτε το βίντεο

New video of actor Michael B. Jordan's Ferrari 812 speeding down Sunset Blvd. with another Ferrari is raising new questions about the Hollywood crash. Jordan's blue Ferrari loses control, crashing into parked cars. The new video – Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/7cP466WpuC pic.twitter.com/JYmXZGzpNO

Τα νέα στοιχεία ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για τους εισαγγελείς και την αστυνομία του Λος Άντζελες να ασκήσουν διάφορες κατηγορίες εναντίον του Τζόρνταν. Επιπλέον, ο ηθοποιός δεν έδωσε καμία εξήγηση στην αστυνομία σχετικά με το συμβάν, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το περιστατικό.

Το ατύχημα

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν τράκαρε τη μπλε Φεράρι του με ένα σταθμευμένο όχημα, το βράδυ του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου, με στιγμιότυπα από το ατύχημα να έχουν ήδη διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης.

Ο ηθοποιός έπεσε με τη μπλε Φεράρι του πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο παρόμοιου χρώματος, γύρω στις 11:30 μ.μ. στο Χόλιγουντ.

Michael B Jordan's $430,000 Ferrari is DESTROYED in horror crash outside Hollywood studio as Creed star's supercar plows into parked KIA and leaves mangled wreckage across road

The actor, 36, was seen speaking to police officers on the sidewalk after his blue sports car had… pic.twitter.com/k0jCicMFdx

— Unlimited L's (@unlimited_ls) December 4, 2023