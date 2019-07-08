ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Nέα Κυβέρνηση: Αυτοί είναι οι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ελλάδα

«Καμίνι» η Λάρισα – Άγγιξε τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Τοπικά

Tο Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας στη Λειψία για το πρόγραμμα «Immigrant Friendly Cities»

Τοπικά

Με τιμές χαμηλότερες έως και -80% ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Fashion City Outlet

Θ Plus

Νεκρό δελφίνι στη Σκιάθο

Τοπικά

Τραυματισμός Αμερικανίδας στα Μετέωρα

Τοπικά

Νέα Κυβέρνηση: Τα ονόματα του υπουργικού Συμβουλίου του Μητσοτάκη

Ελλάδα

Ν.Χαυτούρας: Ο αγώνας συνεχίζεται

Τοπικά

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα είμαι πάντοτε με εκείνους που προσπαθούν για να αλλάξουν τον κόσμο

Ελλάδα

«Έφυγε» με τη χαρά του Champions League ο οπαδός της Λίβερπουλ που…ξεγέλασε το θάνατο

Αθλητισμός

Ιταλός τενίστας ευχήθηκε να πέσει βόμβα στο Γουίμπλεντον

Αθλητισμός

Τον μέσο Γέχια Ατιγιαλάχ απέκτησε ο ΝΠΣ Βόλος

Αθλητισμός

Νέα κυβέρνηση: Εκτός η Όλγα Κεφαλογιάννη από την καινούρια σύνθεση

Ελλάδα

Πώς εξηγεί ο Δημοσθένης Βεργής το απόλυτο μηδέν σε ψήφους

Ελλάδα

Μάγδα Φύσσα για τη Χρυσή Αυγή: «Το αίμα του Παύλου θα τους πνίξει»

Ελλάδα

Ασθενής σεισμική δόνηση νότια της Σκιάθου

Τοπικά

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την εγκατάσταση νέου συστήματος ψύξης-θέρμανσης στον Άγ. Κωνσταντίνο στο Βόλο

Τοπικά

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τους ευνοϊκούς όρους εισαγωγής σε ΑΕΙ

Ελλάδα

Την έδρα στον Νομό Λάρισας κρατά ο Βελόπουλος

Ελλάδα

Αναντολού: Το «Γιαβούζ» βρίσκεται στην Καρπασία

Κόσμος

Αλλαγή φρουράς και στο πρωθυπουργικό Twitter

Ελλάδα

Έρχεται καύσωνας με 42 βαθμούς αλλά και μπόρες – καταιγίδες

Ελλάδα

Η Κομισιόν δηλώνει «ουδέτερη» σε κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση

Κόσμος

Ευχαριστήριο Μήνυμα Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου

Τοπικά

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Βόλου: Περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση την εφαρμογή των προτάσεών μας για τα πανεπιστήμια 

Τοπικά

Η παράδοση-παραλαβή Τσίπρα-Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Ελλάδα

Θανάσης Λιούπης: Θα εργαστώ για τη Μαγνησία

Τοπικά

Μελέτη γενετικής προδιάθεσης για τον καρκίνο μαστού και των ωοθηκών χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοπικά

Ανάληψη ευθύνης για την αρπαγή της κάλπης από τα Εξάρχεια

Ελλάδα

Πατσογιάννη: Θα βρισκόμαστε σε επικοινωνία

Τοπικά

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι Ευρωπαίοι εταίροι του προγράμματος OptiTrans

Τοπικά

Η Χρυσή Αυγή δεν δέχεται την αποτυχία της – Τι ζητεί τώρα ο Κασιδιάρης

Ελλάδα

Η στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αποχωρεί από το Μέγαρο Μαξίμου

Ελλάδα

Στη Βουλή δύο αθλητικογράφοι με τον Κυριάκο Βελόπουλο

Ελλάδα

Ποιος είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας

Ελλάδα

Αρκετές οι εκκρεμότητες στον Ολυμπιακό Βόλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου

Αθλητισμός

Πολλά τα ανοιχτά ζητήματα για τη Νίκη – Την απασχολούν η κατηγορία, το ρόστερ και το γηπεδικό

Αθλητισμός

Στον παλμό του Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου… Τα νέα των ομάδων της ΕΠΣ Θεσσαλίας

Αθλητισμός

Ανοιχτές τρεις αίθουσες στον Δήμο Βόλου για τον καύσωνα

Τοπικά

Υποδοχή Μητσοτάκη από τον Τσίπρα στο Μαξίμου

Ελλάδα

Επίθεση Κούγια σε Χατζηνικολάου: «Νίκο, ήσουν το «καρφί της τάξης»»

Ελλάδα

Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το απόγευμα ανακοινώνει κυβέρνηση

Ελλάδα

ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας : Αντέξαμε στο Νομό -Μας περιμένει πολύ δουλειά

Τοπικά

Χρ. Τριαντόπουλος: H μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας φέρνει πάλι την ελπίδα και τις προοπτικές στον τόπο

Τοπικά

Μοναδικές εμπειρίες στο Λιχτενστάιν για τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Βόλου 

Τοπικά

Παραπέμπεται για ανθρωποκτονία ο 81χρονος Βολιώτης που είχε πνίξει τη σύζυγό του πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο 

Τοπικά

Ο Μαροκινός μέσος Ατιγιαλάχ συμφώνησε και έρχεται στον ΝΠΣ Βόλος

Αθλητισμός

Άκης Καλαμαράς: Ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει την ιστορική ευθύνη για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης

Τοπικά

Fraport: Έτοιμο φέτος αεροδρόμιο της Σκιάθου

Τοπικά

Πελασγία: Βρέθηκε κρεμασμένος μέσα στην αποθήκη του

Ελλάδα

Ελλάδα

Nέα Κυβέρνηση: Αυτοί είναι οι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτης στις 12:00 το μεσημέρι.

Όλα τα ονόματα των υπουργών που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

10.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

11.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ

12.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

13.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

14.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

15.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

16.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

17.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Πηγή: Έθνος

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