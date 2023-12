Νέα Κινητικότητα Erasmus+ στη Ρώμη για σπουδαστές και προσωπικό του Ι.Ι.Ε.Κ της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κινητικότητα Erasmus+ που υλοποίησε το ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου στην Italian Hospitality School (IHS ) στη Ρώμη, για 16 ημέρες, στο πλαίσιο του Διαπιστευμένου σχεδίου Εrasmus + ‘Νέες τεχνολογίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση’. Στην κινητικότητα συμμετείχε ομάδα 9 σπουδαστών των ειδικοτήτων, των Τουριστικών, της Μαγειρικής, της Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής και οι Εκπαιδευτές Ε. Τάσιο και Μ. Καζά ( job shadowing ).

Τα μαθήματα που παρακολούθησαν οι Σπουδαστές είχαν να κάνουν κυρίως με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής στην Ιταλία και την εφαρμογή τους στον τουριστικό τομέα, έναν τομέα πολύ αναπτυγμένο στην Αιώνια Πόλη ! Κατά τη διάρκεια του hospitality management έγινε παρουσίαση της τουριστικής βιομηχανίας – hospitality industry – στη Ρώμη και κατ’ επέκταση στην Ιταλία, με έμφαση στη διασύνδεση της τέχνης της φιλοξενίας με το συναίσθημα, την διατροφή και τον πολιτισμό (μουσεία & τέχνη ). Έγινε επίσης σύνδεση της φιλοξενίας ( hospitality ) με τα μέσα μεταφοράς και αναλύθηκε η αλληλεπίδραση τους. Η ψηφιοποίηση δεδομένων – digitalisation,( Hospitality Digitalisation, Insights on technologies, αλλά και για current and upcoming opportunities in Italy στον τομέα του τουρισμού ), η on-line jobs application, τα digital currency & bitcoin καθώς και οι διαδικτυακές σελίδες όπως η booking e tourism αναλύθηκαν λεπτομερώς ενώ παρουσιάστηκε και η διαδικασία της swot analysis, ένα εργαλείο που βοηθά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η ομάδα των Chefs και των Αρτοποιών – Ζαχαροπλαστών αφού έκανε μάθημα για την διατροφική αξία και τον συνδυασμό πρωτογενών υλικών, απόλαυσε ένα ‘ταξίδι’ στην Ιταλική παραδοσιακή κουζίνα & γαστρονομία ! Εκτός των άλλων έμαθε ότι, κάθε μία από τις 20 περιφέρειες της Ιταλικής χερσονήσου είχε διαφορετική διάλεκτο και κουζίνα. Οι βόρειες περιφέρειες χρησιμοποιούσαν βούτυρο, κρέας και μπύρα, ενώ οι νότιες, ελαιόλαδο, ψάρια και κρασί. Με την Ένωση, το 1861, δημιουργήθηκε η κοινή παραδοσιακή κουζίνα της Ιταλίας. Φαγητό που έμοιαζε με πίτσα βρέθηκε σε τοιχογραφίες στη Πομπηία γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι προέλευση της είναι η Νάπολη. Η πάστα εμφανίστηκε μετά την είσοδο των Αράβων στη Σικελία ενώ το τιραμισού γεννήθηκε το 17ο αιώνα μαζί με τα torrone και zuppe del duka. Τον 19ο αιώνα πρωτοφτιάχτηκε καρμπονάρα και σάλτσα pesto και το 1889 πίτσα Margarita. Το 1634 εκδόθηκε ο πρώτος Ιταλικός οδηγός μαγειρικής.

Εμπειρία ήταν τα Master classes για τη δημιουργία pasta fresca, ορεκτικών και tiramisù που υλοποιήθηκαν στον Συνεργάτη της IHS, “Pastificio Faini”. Στην αρχή οι Σπουδαστές έφτιαξαν ζυμάρι για πάστα και γέμιση από σπανάκι, ρικότα και παρμεζάνα. Στη συνέχεια έμαθαν τρόπους κοπής για ταλιατέλες, ραβιόλι και τορτελίνι. Πρωτότυπες ήταν οι τεχνικές που έμαθαν για τη δημιουργία ζυμαρικών με κακάο καθώς και για τη μακαρονάδα caccio e pepe ! Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με γεύματα όπου δοκιμάστηκαν όλα αυτά που δημιουργήθηκαν, με το tiramisù να παίρνει μορφή μπροστά στα μάτια τους.

Οι Εκπαιδευτές έλαβαν πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους διατροφικούς κανόνες της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια του job shadowing που στην εταιρεία ειδών αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής PANELLA και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της σχολής IHS, το πρόγραμμα σπουδών και τη διασύνδεση σπουδαστών και αγοράς εργασίας.

Σημαντικό κομμάτι των Ευρωπαϊκών projects είναι και η επαφή με, τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τα ήθη της Χώρας υποδοχής. Η Επίσκεψη, στην κεντρική αγορά Testaccio market της Ρώμης, στη χώρα του Βατικανό, στην Αρχαία Αγορά, στο Κολοσσαίο, στην παραθαλάσσια και άκρως τουριστική περιοχή της Όστιας, στον ζωολογικό κήπο και στα παντός είδους ιστορικά μνημεία και τουριστικού ενδιαφέροντος τοπόσημα, διεύρυναν τους ορίζοντες των συμμετεχόντων !

Κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας γιορτής που ετοίμασαν οι υπεύθυνοι της Ιταλικής Σχολής και η Coordinator Neno Gabelia δόθηκαν στους Συμμετέχοντες, οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης των μαθημάτων καθώς και τα Europasses τους. Οι Σπουδαστές έκαναν παρουσίαση, του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου καθώς και της γνώσης -εμπειρίας που έλαβαν όλες αυτές τις ημέρες.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κα Σοφία Χάλαρη, ένας από τους βασικούς στόχους του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των σπουδαστών γεγονός που επιτυγχάνεται με την προώθηση αντίστοιχων Ευρωπαϊκών δράσεων. Δράσεις εναρμονισμένες με το moto του Erasmus+ ‘’ανοίγει δρόμους αλλάζει ζωές’’, που συμβάλλουν στην πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών όλων των ειδικοτήτων και διευκολύνουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.