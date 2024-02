Νέα γκάφα Μπάιντεν: Μπέρδεψε τον Μακρόν με τον πεθαμένο Μιτεράν – Είπε ότι συναντήθηκε μαζί του

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν έχει υποπέσει σε αρκετές γκάφες με αποτέλεσμα να γίνει viral. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπέρδεψε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1996 αλλά και τη Γαλλία με τη Γερμανία.

Στη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του την Κυριακή στο Λας Βέγκας ο κ. Μπάιντεν περιέγραψε την αντίδραση που είχε ο Γάλλος ομόλογός του σε μια ομιλία σε συνάντηση της G7 το 2021.

«Αμέσως μετά την εκλογή μου πήγα σε μια σύνοδο της G7. Κάθισα και είπα: “Η Αμερική επέστρεψε!” Κι ο Μιτεράν από τη Γερμανία – εννοώ από τη Γαλλία, με κοίταξε και λέει: “ξέρετε, τι, πώς, για πόσο καιρό επέστρεψε;», είπε ο Μπάιντεν σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας του, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Biden confond Macron et Mitterrand

"Right after I was elected I went to a G7 meeting. I sat down and said, 'America is back!' and Mitterand from Germany — I mean France, looked at me and said, 'how long you back for?'"

pic.twitter.com/Vb6UG2o2dL

— Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) February 6, 2024