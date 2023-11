Νέα επίθεση με ποντίκια σε εστιατόριο των McDonald’s – Βίντεο από το συμβάν

Δεύτερο περιστατικό με ακτιβιστή που πέταξε ποντίκια σε εστιατόρια των McDonald’s σημειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Στο σχετικό βίντεο φαίνονται οι υπάλληλοι να προσπαθούν να τα παγιδεύσουν σε ένα πλαστικό κουτί, ενώ οι πελάτες κοιτούν απορημένοι.

‘Ένας πελάτης ακούγεται να λέει «δείτε εδώ», ενώ ένα παιδάκι σχολιάζει «Αυτά είναι πολλά ποντίκια». Άλλοι πάλι μπαίνουν κανονικά στο κατάστημα, προσπερνώντας τους εργαζόμενους που επιχειρούν να τα μαζέψουν.

🍔 🐀 MORE mice released in Perry Bar McDonald's Birmingham In protest of the conflict between Palestine and Israel .

Via @Birmzisgrime_ pic.twitter.com/ISafGxiwTl

— London & UK Street News (@CrimeLdn) October 31, 2023